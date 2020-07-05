2020-07-05T17:33:01+03:00
Происшествия

В Кировской области объявлено метеопредупреждение на 6 июля

Ожидаются грозы и сильные порывы ветра
Ангелина Табрисова
Поделиться:
В Кировской области объявлено метеопредупреждение.В Кировской области объявлено метеопредупреждение.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Кировскую область придет непогода, а с ней и сильный ветер. По информации Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 июля прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Кроме того, местами по региону обещаются порывы ветра до 14-19 м/с. В связи с этим кировское ГУ МЧС объявило метеопредупреждение.

Ведомство напоминает, как вести себя во время сильного ветра:

- в здании - отойдите от окон, займите безопасное место в помещении;

- на улице - держитесь подальше от деревьев, линий электропередачи, легких построек.

Кировское ГУ МЧС просит жителей региона быть внимательными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировской области объявлено метеопредупреждение на 6 июля
Житель Котельнича вошел в ТОП-50 лучших фотографов мира
Рабочий из Зуевки, выживший после обрушения стены, находится в реанимации
Появилось видео со стройки в Зуевке, где погибли трое рабочих
В Зуевке обрушилось строящееся здание: есть погибшие
Коронавирус в Кирове: 55 заболели, 16 выздоровели, один умер
Жара и сырость: погода в Кирове на воскресенье, 5 июля
Бывший министр здравоохранения Кировской области нашла работу в правительстве Владимирской области
Шесть месяцев не платил зарплату: на кирово-чепецкого предпринимателя завели уголовное дело
Из-за ремонта дорог в Кирове перекроют движение на 20 улицах
В Кирове введен режим повышенной готовности из-за взрыва газа в жилом доме
Коронавирус в Кировской области: в инфекционной больнице скончалась 64-летняя жительница Уржумского района
«Произошло действительно чудо»: в Кировской области медсестра спасла тонувшего мальчика
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению ЕГЭ-2020
В Кировской области 13 жителей заразились энцефалитом
Дожди и грозы: прогноз погоды в Кирове на субботу, 4 июля
Кировский общепит обязался соблюдать все требования Роспотребнадзора
Играли по-крупному: в Юрье действовало подпольное казино