В Кировской области объявлено метеопредупреждение на 6 июля

5 Июль 2020 2020-07-05T17:33:01+03:00

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В Кировскую область придет непогода, а с ней и сильный ветер. По информации Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 июля прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Кроме того, местами по региону обещаются порывы ветра до 14-19 м/с. В связи с этим кировское ГУ МЧС объявило метеопредупреждение.

Ведомство напоминает, как вести себя во время сильного ветра:

- в здании - отойдите от окон, займите безопасное место в помещении;

- на улице - держитесь подальше от деревьев, линий электропередачи, легких построек.

Кировское ГУ МЧС просит жителей региона быть внимательными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU