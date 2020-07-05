В Кировской области объявлено метеопредупреждение на 6 июля
В Кировскую область придет непогода, а с ней и сильный ветер. По информации Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 июля прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Кроме того, местами по региону обещаются порывы ветра до 14-19 м/с. В связи с этим кировское ГУ МЧС объявило метеопредупреждение.
Ведомство напоминает, как вести себя во время сильного ветра:
- в здании - отойдите от окон, займите безопасное место в помещении;
- на улице - держитесь подальше от деревьев, линий электропередачи, легких построек.
Кировское ГУ МЧС просит жителей региона быть внимательными и осторожными.
ИСТОЧНИК KP.RU