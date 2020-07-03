2020-07-02T21:54:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 3 июля 2020 года: к аппаратам ИВЛ подключены шестеро пациентов

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Кирове на 3 июля
Анастасия РОМАНОВА
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С завтрашнего дня в Кировской области начинается летняя оздоровительная кампания, во всех учреждениях будут соблюдаться необходимые санитарно-эпидемиологические требования по профилактике коронавируса.С завтрашнего дня в Кировской области начинается летняя оздоровительная кампания, во всех учреждениях будут соблюдаться необходимые санитарно-эпидемиологические требования по профилактике коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО
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По данным регионального Минздрава и оперштаба по борьбе с коронавирусом, на 3 июля в Кировской области зарегистрировали 4325 случаев заражения, включая бессимптомных больных (+30 за минувшие сутки). Количество выздоровевших увеличилось до 2714 (+19). Умерли 39 пациентов.

Сейчас под круглосуточным медицинским наблюдением в инфекционных стационарах находится 651 человек с пневмонией. В тяжелом состоянии остаются 25 пациентов, 13 из них госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Шестеро кировчан подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, 1 июля кировчане приняли участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. Сделать это смогли и «коронавирусные» пациенты, госпитализированные в стационары. Голосование для них проводилось в палатах. Кроме того, аналогичным способом смогли проголосовать пациенты других медицинских учреждений.

С завтрашнего дня в Кировской области начинается летняя оздоровительная кампания. Детские лагеря наконец начнут свою работу. Напомним, что во всех учреждениях будут соблюдаться необходимые санитарно-эпидемиологические требования по профилактике коронавируса. Весь персонал обязан пройти обследование на COVID-19. Смену сократили до двух недель, а ребятам и сотрудникам запрещено покидать лагерь в течение этого времени.

В регионе постепенно снимаются ограничения, но не все. Так, кинотеатры, солярии, бани, сауны и прочие закрытые на сегодняшний день организации пока не могут возобновить свою работу. Новая дата, по которую установлены ограничения - 7 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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