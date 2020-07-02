Коронавирус в Кирове: 46 заболевших, 19 выздоровевших, один скончался
В Кировской области за минувшие сутки зарегистрировали 46 новых случаев заражения коронавирусом, 19 случаев выздоровления и один летальный исход. Таким образом, по состоянию на 2 июля 2020 года в региона зафиксировано:
- 4325 заразившихся (включая бессимптомных больных);
- 2714 выздоровевших;
- 39 умерших;
- 6560 кировчан, находящихся на домашнем карантине;
- 36266 жителей региона, снятых с него за весь период;
- 139984 человек протестировано на коронавирус, в том числе 1348 за минувшие сутки;
- 201907 исследований на инфекцию проведено в регионе, среди них - 2388 за последние 24 часа.
В тяжелом состоянии остаются 25 пациентов инфекционных стационаров, 13 из них госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Количество кировчан, подключенных к аппарату ИВЛ, увеличилось и равно шести. Накануне в инфекционном госпитале скончался еще один пациент с диагнозом «коронавирус»; информации о его возрасте и районе проживания региональный Минздрав не предоставил. Всего под круглосуточным наблюдением врачей проходит лечение 651 человек с пневмонией.
ИСТОЧНИК KP.RU