Коронавирус в Кирове: 46 заболевших, 19 выздоровевших, один скончался

2 Июль 2020 2020-07-02T11:10:47+03:00

Всего в инфекционных стационарах сейчас лечится 651 пациент

Изменить размер текста: A A

В Кировской области за минувшие сутки зарегистрировали 46 новых случаев заражения коронавирусом, 19 случаев выздоровления и один летальный исход. Таким образом, по состоянию на 2 июля 2020 года в региона зафиксировано:

- 4325 заразившихся (включая бессимптомных больных);

- 2714 выздоровевших;

- 39 умерших;

- 6560 кировчан, находящихся на домашнем карантине;

- 36266 жителей региона, снятых с него за весь период;

- 139984 человек протестировано на коронавирус, в том числе 1348 за минувшие сутки;

- 201907 исследований на инфекцию проведено в регионе, среди них - 2388 за последние 24 часа.

В тяжелом состоянии остаются 25 пациентов инфекционных стационаров, 13 из них госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Количество кировчан, подключенных к аппарату ИВЛ, увеличилось и равно шести. Накануне в инфекционном госпитале скончался еще один пациент с диагнозом «коронавирус»; информации о его возрасте и районе проживания региональный Минздрав не предоставил. Всего под круглосуточным наблюдением врачей проходит лечение 651 человек с пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU