2020-06-30T19:02:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Ослабление ограничений в Кирове: не предвидится до 7 июля

Согласно новому постановлению, все организации, чья работа еще не разрешена, остаются закрытыми
Маргарита Акагиева
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На данный момент ряд ограничений, установленных в Кировской области, остается в силе.На данный момент ряд ограничений, установленных в Кировской области, остается в силе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ограничения в Кировской области пока что не собираются снимать. Все организации и учреждения региона, закрытые на данный момент, все еще не могут возобновить свою работу. Соответствующее постановление правительства области вышло 29 июня и считается вступившим в силу с момента опубликования.

Солярии, бани, массажные салоны и другие подобные учреждения все еще не могут открыть свои двери для посетителей. Дата нового снятия запретов - 7 июля. До этого дня всем желающим сходить на массаж и попариться в баньке придется подождать. Зато можно поплавать и позаниматься на тренажерах - напомним, фитнес-центры и бассейны начали работу с 26 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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