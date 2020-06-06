2020-06-05T21:30:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 6 июня 2020 года: 13 заболевших подключены к аппарату ИВЛ

Мы узнали последние новости о ситуации с коронавирусом в Кирове на сегодня, 6 июня
Анастасия РОМАНОВА
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В тяжелом состоянии находятся 32 пациента, 18 человек госпитализированы в реанимацию.В тяжелом состоянии находятся 32 пациента, 18 человек госпитализированы в реанимацию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировской области за минувшие сутки обнаружили еще 79 человек, заболевших коронавирусом. Из инфекционных стационаров выписаны 42 пациента, выздоровевших от COVID-19.

По информации на 6 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 2272 случаев заражения коронавирусом;

- 1157 человек выздоровели;

- 18 человек умерли;

- 8063 человека на домашнем карантине, в том числе 1802 ребенка;

- 2137 кировчан обследовались на коронавирус за минувшие сутки.

В тяжелом состоянии находятся 32 пациента. 18 человек госпитализированы в реанимацию. 13 заболевших подключены к аппарату ИВЛ. Всем им оказывается помощь и лечение в полном объеме.

Из-за коронавируса сдвинули сроки проведения ЕГЭ. Так, кировские школьники будут сдавать экзамены с 3 по 25 июля. Первыми пройдут аттестации по географии, литературе и информатике. На 6 и 7 запланирован экзамен по русскому языку, на 10 - по профильной математике. Сейчас в Кировской области зарегистрировали 6440 человек, желающих сдавать ЕГЭ, чтобы поступить впоследствии в вузы.

Великорецкий крестный ход, несмотря на все ограничения, продолжается. В населенных пунктах, где в прежние годы были организованы привалы или ночевки, встречали верующих весьма холодно. Местным жителям запретили впускать пришедших в свои дома, кормить и даже выносить воду. Скорее всего, в других селах картина меняться не будет - многие местные даже подписали петицию об отмене крестного хода, не без оснований волнуясь за свои здоровье и жизнь.

В Кирове прошел конкурс на лучшего врача-инфекциониста, работавшего с коронавирусными пациентами. Призом для победителя стала новенькая «Шкода Рапид». Главным критерием оценки были отработанные с ковидными пациентами часы. И лучшим по этому показателю стал врач кировской инфекционной клинической больницы Алексей Протасов. Его результат - 999 часов - стал абсолютным рекордом среди медперсонала всех стационаров для лечения пациентов с коронавирусом. Кроме того, так совпало, что именно он принимал «нулевую пациентку», ставшую первой зараженной в Кировской области. Алексей сообщил, что судьбу подарка - автомобиля - решать он будет вместе с коллегами, которые также стали одними из первых на передовой борьбы с инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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