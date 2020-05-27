Первый «З»: как микрорайоны Кирова выживают при дефиците школ и садиков

Сегодня, 27 мая, в Общественной палате Кировской области (ОПКО) прошло заседание комиссии по социальному развитию, здравоохранению, физической культуре и спорту. Центральным вопросом встречи стала застройка новых микрорайонов, которые годами остаются без достойной инфраструктуры.

Данные, озвученные на заседании, не радуют: одна из местных школ набирает восемь первых классов. Все потому, что жителей в новостройках становится больше и больше, а социальных и образовательных учреждений по-прежнему не хватает.

СИТУАЦИЯ АХОВАЯ

На улице Торфяной должны построить новый садик. Дошкольное образовательное учреждение будет рассчитано на 260 мест. По словам и. о. начальника управления строительства и развития инженерной инфраструктуры администрации Кирова Татьяны Лаптевой, проектно-сметную документацию вскоре направят в министерство строительства. Цель - включение в нацпроект «Жилье и городская среда». Если это удастся, строить садик можно уже в 2021 году.

Озерки - большой микрорайон, которому очень нужна социальная инфраструктура. Как и Долгушино, ДСК и «начинающимся» окрестным микрорайонам. Пока решить проблемы властям не удается.

Как рассказала Татьяна Лаптева, к школе № 9 планируют сделать пристройку. Местный бюджет не потянет такие затраты: нужна помощь из региональной или федеральной казны. Школа пока работает в две смены, а на новый учебный год уже набирает восьмой («З») класс в первой параллели.

Школу в Долгушино, которую так ждут местные жители, собираются строить сразу с физкультурно-оздоровительным комплексом. Правда, старую школу № 33 при этом хотят перевести под другой образовательный объект.

Председатель комиссии ОПКО Наталья Катаева назвала сложившуюся ситуацию «аховой». Ведь застройщики продолжают возводить новые дома, не задумываясь об инфраструктуре.

«В ПОИСКАХ ВИНОВАТЫХ ПОБЕДИТЕЛЯ НЕ БУДЕТ»

Действительно, о комфорте и удобстве жителей, судя по всему, задумываются только в администрации Кирова, да и там это делают нехотя. И не все принимаемые властями решения могут хоть что-нибудь изменить.

Как рассказал депутат Заксобрания Кировской области Федор Киселев, федеральное законодательство не предусматривает пристроек к школам. Так что план по созданию пристройки к школе № 9, судя по всему, бесполезен. Сетует депутат и на проблемы жителей микрорайона Долгушино. Там школу ждут уже много лет, и она даже стояла в списке на 2020 год. Правда, ее решили «отодвинуть» ради строительства школы в Радужном. Где-то убыло, где-то прибыло. А страдают в итоге кировчане.

Присутствовавшие на заседании эксперты много говорили о роли застройщиков в решении таких проблем. Например, досталось «Кировспецмонтажу», который возводит много новостроек в Озерках. Ведь обещанного развития инфраструктуры жители не видят уже несколько лет. Что уж говорить о школах и садиках, если до сих пор не решены вопросы с пунктом полиции и врачом общей практики?

Правда, Киселев при этом оговаривается, мол, «в поисках виноватых победителя не будет». Поэтому депутат предложил на очередное заседание комиссии пригласить застройщиков, архитекторов, чиновников администрации и даже прокуратуру. Идею поддержали эксперты ОПКО. И правда, вопрос давно пора решать. Любыми способами.

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