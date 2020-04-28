Для кировских школьников купят ноутбуки на 162 миллиона рублей

28 Апр 2020 2020-04-28T10:03:11+03:00

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В школы Кировской области, а также для педагогов и учащихся закупят новые ноутбуки. Информация о аукционе появилась на портале «Госзакупок». Закупки пройдут в рамах программы «Цифровая образовательная среда».

Согласно документации, планируют закупить 3876 ноутбуков. Из них 612 будут предназначаться управленческому персоналу, 204 - педагогам и 3060 - ученикам. Также планируют закупить 102 МФУ. Начальная цена контракта 162 миллиона 478 тысяч 44 рубля.

В качестве заказчика выступает Министерство образования Кировской области. Заявки на участие в электронном аукционе можно подать до 9 утра 29 апреля. Дата окончания рассмотрения первых заявок 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU