В Кировской области учебный год не будут завершать досрочно

11 Апр 2020 2020-04-11T10:32:43+03:00

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С 13 апреля все учебные заведения области перейдут на дистанционную форму обучения. Такое решение приняли на областном педсовете. Рекомендации по организации учебного процесса прозвучали для всех педагогов области.

В новых условиях система образования должна сохранить качество и доступность. Для решения вопросов еженедельно будут проводить дистанционные педсоветы и родительские собрания.

- Перед всеми участниками учебного процесса стоит непростая задача - в каждом населенном пункте выстроить эффективно работающую систему дистанционного обучения, а самое главное - систему коммуникации педагогов с родителями, чтобы процесс был понятен и прозрачен и педагогам, и родителям, - подчеркнул первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Основной вопрос встречи - досрочное завершение учебного года. Дмитрий Курдюмов пояснил, что органам исполнительной власти дано право самостоятельно принимать решение, завершать досрочно учебный год или нет. В Кировской области планируют закончить учебный год в обычные сроки.

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