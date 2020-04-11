2020-04-11T10:32:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кировской области учебный год не будут завершать досрочно

Общеобразовательные организации региона перейдут на дистанционную форму обучения
Виктор Карпов
Поделиться:
Система образования должна сохранить качество и доступность. Фото: kirovreg.ruСистема образования должна сохранить качество и доступность. Фото: kirovreg.ru
Изменить размер текста:

С 13 апреля все учебные заведения области перейдут на дистанционную форму обучения. Такое решение приняли на областном педсовете. Рекомендации по организации учебного процесса прозвучали для всех педагогов области.

В новых условиях система образования должна сохранить качество и доступность. Для решения вопросов еженедельно будут проводить дистанционные педсоветы и родительские собрания.

- Перед всеми участниками учебного процесса стоит непростая задача - в каждом населенном пункте выстроить эффективно работающую систему дистанционного обучения, а самое главное - систему коммуникации педагогов с родителями, чтобы процесс был понятен и прозрачен и педагогам, и родителям, - подчеркнул первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Основной вопрос встречи - досрочное завершение учебного года. Дмитрий Курдюмов пояснил, что органам исполнительной власти дано право самостоятельно принимать решение, завершать досрочно учебный год или нет. В Кировской области планируют закончить учебный год в обычные сроки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировской области во время пандемии коронавируса подскочили цены на продукты
Коронавирус в Кирове: шесть новых случаев заражения
Микрорайоны Кирова готовят к паводку
В Кирове пригородные автобусы вновь изменят свое расписание
Предприниматели Кирова могут получить отсрочку по займам
В Кирове ищут лучшее фото кота на карантине
В Кировской области учебный год не будут завершать досрочно
Снег и «минус» на градуснике: погода в Кирове на выходные дни
Кировский региональный оператор ТКО предупредил о возможности мусорного коллапса
Кировчан просят приходить в храмы в медицинских масках
Экстремальный спорт. Эксперты проверили защищенность мобильных фитнес-приложений
Житель Кировской области подозревается в убийстве сестры
Кировчан-вахтовиков будут обследовать на коронавирус
Кировским предпринимателям продлят лицензии на 12 месяцев
20 тысяч пожилых кировчан бесплатно получат продукты
Электроснабжение более 40 логистических центров крупных торговых сетей находятся под особым контролем специалистов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
В Кировской области провели более 14 тысяч исследований на коронавирус
Коронавирус в Кирове: первый пациент, подключенный к аппарату ИВЛ
Профилактика коронавируса в Кирове: управляющим компаниям подарили 56 пульверизаторов для дезинфекции подъездов
Кировские хирурги помогли пациенту с деформацией позвоночника
Карантин с пользой: тренируйся по-новому с UFC GYM в Wink