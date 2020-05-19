Ушел из дома и не вернулся: в Кировской области вторые сутки разыскивают четырехлетнего ребенка

Вот уже вторые сутки вся деревня Якино Лебяжского района стоит на ушах, а вместе с ней - и половина региона. Вторые сутки идет практически непрерывный поиск ребенка, пропавшего из собственного дома. Сейчас в деревне создан оперштаб, и силы правоохранительных органов, поисковиков и местных жителей брошены на одну-единственную задачу: найти пропавшего малыша. О том, как проходят поиски ребенка, рассказывают областные УМВД, Следком, прокуратура и поисковики «Лизы Алерт».

УШЕЛ ИЗ ДОМА И НЕ ВЕРНУЛСЯ

С этой фразы начинается большинство поисковых операций. Однако случай заставил задуматься: как часто из дома уходят четырехлетние дети? Совсем одни, глубоким вечером?

18 мая в отделение полиции по Лебяжскому району пришли с заявлением двое жителей деревни Якино. И сообщили: пропал их четырехлетний сын, Матвей Лоскутов. Ушел из дома один, как выяснилось, еще накануне вечером, около 20 часов. К утру он домой не вернулся, и только тогда родители забеспокоились.

На место пропажи ребенка немедленно выехала полиция. Чуть позже к ним подключились сотрудники угрозыска и кинологи, приехавшие из областного центра. К поискам привлекли местных жителей. Также на место прибыли добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» и следователи-криминалисты.

ПЕРВЫЕ СУТКИ ПОИСКА

Силы всех, кто появился в небольшой деревеньке и согласился помочь в поисках, бросили на розыск четырехлетнего ребенка. Полиция опрашивала родных, соседей, их соседей… Общими силами поисковики осмотрели все дома и постройки в деревне, прочесали близлежащую территорию и даже соседние населенные пункты.

На нерадивых родителей следователи запросили характеристику. Прокуратура Кировской области начала проверку возможного бездействия органов соцзащиты. Должностные лица при проведении работы с социально неблагополучными семьями могли и пропустить родителей пропавшего ребенка. Не просто же так четырехлетний ребенок смог уйти один из дома, а семейство заподозрило неладное лишь в тот момент, когда сын не вернулся на следующее утро?

ВТОРЫЕ СУТКИ ПОИСКА

По данным кировского УМВД, на следующий день поисков, 19 мая, состав сотрудников правоохранительных органов и добровольцев, работающих на месте, значительно расширился. Ночью с 18 на 19 мая из Кирова в Якино выехали дополнительные сотрудники ведомства. Сейчас на месте сообща, плечом к плечу, работают полицейские, следователи, местные жители и «лисы» - добровольцы «Лизы Алерт». По подсчетам последних, в Якино сейчас работают 79 сотрудников полиции, 27 сотрудников МЧС, 38 добровольцев поискового отряда и 81 местный житель. На месте пропажи ребенка создали оперштаб.

На месте работают полиция, волонтеры, следователи и местные жители. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Площадь поисков малыша расширилась еще больше - до шести квадратных километров. Поисковики продираются по заболоченным лесам, где увязают служебные собаки. На берегах рек работают водолазы. Малыша пытаются разыскать и с воздуха - для этого задействованы беспилотники МЧС и «Лизы Алерт». Также им в этом помогает ВПСО «Ангел» - пилоты-добровольцы на частных вертолетах. Там, где человеку не пробраться, ездят на квадроциклах - всего их около шести. Есть люди на парапланах, задействованы квадрокоптеры с тепловизорами, два конных и один кинологический расчет… Все, абсолютно все возможные силы приложены, чтобы найти потерявшегося четырехлетнего ребенка. И не только из Кировской области.

Сейчас в Якино уже подоспели добровольцы «Лизы Алерт» из соседних регионов. По оценке отряда, на помощь пришли волонтеры из республик Чувашия, Татарстан и Марий-Эл, Костромской области, Пермского края и даже из Москвы. Кроме того, в Якино уже спешат еще два экипажа из Костромы и Нижнего Новгорода, готовые помогать кировским коллегам в поиске Матвея. Местные жители обеспечили «лис» батарейками, посудой и едой, а кировские предприятия - антисептиком и медицинскими масками.

Сейчас все обстоятельства и ухода из дома ребенка, и его пропажи, выясняются и уточняются. Областной Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Кировская прокуратура признала этот шаг законным. С их стороны продолжается проверка по бездействию органов соцзащиты.

ПОМОГИТЕ РАЗЫСКАТЬ РЕБЕНКА

Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Матвея Лоскутова или его исчезновении, просят немедленно сообщить в правоохранительные органы. Любая, даже самая незначительная деталь, может помочь в поисках и спасти чужую жизнь.

Напоминаем приметы пропавшего ребенка. Матвею на вид 4-5 лет, рост 120-130 см, у него короткие светлые волосы и карие глаза. На момент ухода из дома малыш был одет в светлую ветровку с синими полосками, синие колготки, светлую майку, черные резиновые сапоги и темную шапку.

Если вам что-то известно о Матвее, просьба сообщить об этом по телефонам:

8 (8332) 485-327, 485-100 - Следственный комитет Кировской области;

589-514, 78-46-48, +79993610265, 8 (83344) 2-03-06 или 102 - УМВД по Кировской области.

ВАЖНО

Если у вас нет информации о пропавшем и возможности помочь в поисках ребенка, но вы очень хотите это сделать, то есть и иной способ. Поскольку из соседних регионов выехало немало добровольцев «Лизы Алерт», им предстоит одолеть не одну сотню километров. Неравнодушные кировчане могут помочь волонтерам с оплатой топлива. Как это сделать, можно посмотреть здесь.