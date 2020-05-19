2020-05-19T11:13:12+03:00
Происшествия

По факту пропажи четырехлетнего ребенка из деревни Якино возбудили уголовное дело

Малыша, пропавшего 17 мая, до сих пор разыскивают правоохранительные органы и добровольцы
Маргарита Акагиева
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На месте пропажи ребенка создан оперштаб. Фото: СУ СКР по Кировской областиНа месте пропажи ребенка создан оперштаб. Фото: СУ СКР по Кировской области
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Следком по Кировской области возбудил уголовное дело по статье «убийство малолетнего» по факту пропажи четырехлетнего ребенка из деревни Якино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, Матвей Лоскутов ушел из дома один 17 мая около 20 часов. Его родители обратились в полицию лишь на следующий день, когда ребенок не вернулся наутро. К поискам малыша немедленно подключились полиция, волонтеры, следователи и местные жители. Общими усилиями осмотрели всю деревню, в том числе прилегающие территории. На родителей пропавшего ребенка запросили характеристики.

Следователи возбудили уголовное дело. Прокуратура Кировской области сочла это решение законным. Также ведомство организовало проверку по возможному бездействию органов соцзащиты, проводивших работу с неблагополучными семьями. Сейчас поиски ребенка продолжаются, на месте его пропажи создан оперштаб.

Напоминаем приметы пропавшего мальчика. Матвею на вид 4-5 лет, рост 120-130 см, светлые короткие волосы и карие глаза. На момент ухода из дома ребенок был одет в светлую ветровку с синими полосками, синие колготки, светлую майку, черные резиновые сапоги и темную шапку.

Если вам что-то известно о пропавшем мальчике, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (8332) 485-327, 485-100 или 102. Любая деталь, даже самая незначительная, может помочь в поисках и спасти жизнь ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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По факту пропажи четырехлетнего ребенка из деревни Якино возбудили уголовное дело
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