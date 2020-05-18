2020-05-18T12:24:49+03:00
Общество

В Кировской области без вести пропал четырехлетний ребенок

Сейчас его ищут полиция, следователи и волонтеры
Карина Нагисова
Поделиться:
Ребенка ищут полиция, следователи и добровольцы.Ребенка ищут полиция, следователи и добровольцы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В деревне Якино Лебяжского района пропал четырехлетний мальчик. Матвея Лоскутова сейчас ищут следователи и волонтеры. Ребенка причислили к без вести пропавшим.

По сообщению областного Следкома, на место пропажи выехали сотрудники ведомства. Малыша ищут совместно с волонтерами кировского отделения «Лизы Алерт» и сотрудниками полиции. По факту пропажи ребенка проводят доследственную проверку.

Следком просит жителей не оставаться равнодушными при сообщениях о пропаже детей. Любая деталь, даже самая незначительная, может помочь найти ребенка и оказаться важной при спасении.

Любую известную кировчанам информацию просьба сообщать по телефонам: 8 (8332) 485-327, 8-800-707-12-40 или 102. Ее обязательно проверят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24