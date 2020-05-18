В Кировской области без вести пропал четырехлетний ребенок

18 Май 2020 2020-05-18T12:24:49+03:00

Сейчас его ищут полиция, следователи и волонтеры

Изменить размер текста: A A

В деревне Якино Лебяжского района пропал четырехлетний мальчик. Матвея Лоскутова сейчас ищут следователи и волонтеры. Ребенка причислили к без вести пропавшим.

По сообщению областного Следкома, на место пропажи выехали сотрудники ведомства. Малыша ищут совместно с волонтерами кировского отделения «Лизы Алерт» и сотрудниками полиции. По факту пропажи ребенка проводят доследственную проверку.

Следком просит жителей не оставаться равнодушными при сообщениях о пропаже детей. Любая деталь, даже самая незначительная, может помочь найти ребенка и оказаться важной при спасении.

Любую известную кировчанам информацию просьба сообщать по телефонам: 8 (8332) 485-327, 8-800-707-12-40 или 102. Ее обязательно проверят.

ИСТОЧНИК KP.RU