В Кировской области без вести пропал четырехлетний ребенок
В деревне Якино Лебяжского района пропал четырехлетний мальчик. Матвея Лоскутова сейчас ищут следователи и волонтеры. Ребенка причислили к без вести пропавшим.
По сообщению областного Следкома, на место пропажи выехали сотрудники ведомства. Малыша ищут совместно с волонтерами кировского отделения «Лизы Алерт» и сотрудниками полиции. По факту пропажи ребенка проводят доследственную проверку.
Следком просит жителей не оставаться равнодушными при сообщениях о пропаже детей. Любая деталь, даже самая незначительная, может помочь найти ребенка и оказаться важной при спасении.
Любую известную кировчанам информацию просьба сообщать по телефонам: 8 (8332) 485-327, 8-800-707-12-40 или 102. Ее обязательно проверят.
ИСТОЧНИК KP.RU