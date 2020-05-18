2020-05-18T15:31:42+03:00
Общество

Кировская полиция сообщила приметы пропавшего четырехлетнего ребенка

Ребенка продолжают разыскивать правоохранительные органы и добровольцы
Маргарита Акагиева
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Четырехлетний малыш пропал накануне вечером, 17 мая. Фото: pixabay.comЧетырехлетний малыш пропал накануне вечером, 17 мая. Фото: pixabay.com
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Кировское отделение МВД России сообщает приметы четырехлетнего ребенка, пропавшего в деревне Якино Лебяжского района. Матвей Лоскутов ушел из дома один 17 мая около восьми часов вечера и к утру не вернулся. Сейчас полиция, волонтеры и следователи проверяют деревенские дома и близлежащую территорию.

Матвею на вид четыре-пять лет, рост 120-130 см, волосы светлые, короткие, глаза карие. На момент ухода из дома мальчик был одет в светлую ветровку с синими полосками, синие колготки, светлую майку, черные резиновые сапожки и темную шапку.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем ребенке, просьба сообщить по телефонам: 589-514, 78-46-48, +79993610265, 8 (83344) 2-03-06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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