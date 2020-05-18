Коронавирус в Кирове, последние новости на 18 мая 2020 года: из больниц выписали сразу 40 пациентов

В Кировской области обнаружили еще семь человек с диагнозом «коронавирус. К счастью, число выздоровевших намного превышает количество заболевших. Из инфекционных стационаров выписали сразу 40 пациентов.

Таким образом, по информации на 18 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 1016 случаев заражения коронавирусом;

- 588 пациентов выздоровели;

- 5 человек умерли;

- 4435 кировчан, из них 541 ребенок, находятся на домашнем карантине;

- 1925 исследований на коронавирус провели за минувшие сутки;

- 64788 человек прошли тест на коронавирус за весь период.

Состояние пациентов, по сообщению врачей, преимущественно удовлетворительное.

В Кировской области с 12 мая 2020 года введен масочный режим. За его нарушение жителям региона вполне может грозить штраф. Так, те, кто появляются в общественных местах без средств индивидуальной защиты органов дыхания, нарушают статью 20.6.1 КоАП РФ. Санкция - штраф в размере от одной до 30 тысяч рублей для физических лиц. Однако стоит уточнить, что полицейские в первую очередь проведут с нарушителями разъяснительную беседу. Решение о привлечении к ответственности будет зависеть от обстоятельств.

При этом, в область продолжают возвращаться кировчане, работавшие в других регионах. Так, на 18 мая назначен трансфер из Якутии в Киров. Как только вахтовики приедут в Киров, за ними организуют медицинское наблюдение и возьмут анализ на коронавирус.

Для исследований эффективности вакцины от полиомиелита против коронавируса Кировскому медицинскому университету выделят субсидию из областного бюджета. Для ее тестирование уже набирают добровольцев, входящих в группу риска, в числе которых даже губернатор региона. За смелость кировчанам полагается денежная выплата в размере трех тысяч рублей.

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