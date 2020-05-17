Коронавирус в Кирове, последние новости на 17 мая 2020 года: более 500 выздоровевших

В Кировской области обнаружили еще 32 человека с диагнозом «коронавирус». Так, впервые зарегистрировали инфекцию в Унинском районе. Однако победившие болезнь не отстают - накануне из инфекционных стационаров выписали сразу 45 пациентов.

Таким образом, по информации на 17 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 1009 случанв заражения коронавирусом;

- 548 пациентов выздоровели;

- 5 человек умерли;

- 4599 кировчан, из них 559 детей, находятся на домашнем карантине;

- 2600 исследований на коронавирус провели за минувшие сутки;

- 63481 человек прошли тест на коронавирус за весь период.

Состояние пациентов, по сообщению врачей, преимущественно удовлетворительное. Однако троих заболевших пришлось перевести на аппарат ИВЛ.

В Кировской области с 12 мая 2020 года ввели масочный режим. За его нарушение жителям региона вполне может грозить штраф. Так, те, кто появляются в общественных местах без средств индивидуальной защиты органов дыхания, нарушают статью 20.6.1 КоАП РФ. Санкция - штраф в размере от одной до 30 тысяч рублей для физических лиц. Однако стоит уточнить, что полицейские в первую очередь проведут с нарушителями разъяснительную беседу. Решение о привлечении к ответственности будет зависеть от обстоятельств.

При этом, в область продолжают возвращаться кировчане, работавшие в других регионах. Так, на 16 и 18 мая назначены трансферы из Якутии в Киров. Как только вахтовики приедут в Киров, за ними организуют медицинское наблюдение и возьмут анализ на коронавирус.

Также сегодня из Сызрани в Киров прилетает борт со 140 сотрудниками «Мостотряда 46». Они будут размещены в обсерваторе, расположенном в отдельно стоящем двухэтажном здании Кировской областной клинической больницы им. Бехтерева на период карантина.

Для исследований эффективности вакцины от полиомиелита против коронавируса Кировскому медицинскому университету выделят субсидию из областного бюджета. Для ее тестирование уже набирают добровольцев, входящих в группу риска, в числе которых даже губернатор региона. За смелость кировчанам полагается денежная выплата в размере трех тысяч рублей.

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