Коронавирус в Кирове, последние новости на 15 мая 2020 года: 944 случая заражения

Кировчане продолжают заражаться коронавирусом - еще у 21 жителя области выявили новую инфекцию. Радует лишь то, что число выздоровевших пациентов также неуклонно растет. Накануне из стационаров выписались сразу 49 пациентов.

Таким образом, по информации на 15 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 944 случая заражения коронавирусом;

- 452 пациента выздоровели;

- 5 человек умерли;

- 4805 кировчан, из них 577 детей, находятся на домашнем карантине;

- более 1800 исследований на коронавирус провели за минувшие сутки;

- более 1200 кировчан прошли обследование на инфекцию за прошедшие 24 часа;

- более 76000 исследований на наличие болезни проведено за весь период;

- 60403 человека прошли тест на коронавирус за весь период.

Состояние пациентов в большинстве своем оценивается как удовлетворительное. Нуждающихся в подключении к аппарату ИВЛ сейчас нет.

Режим самоизоляции в области сохраняется, особенно для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Однако ограничения в регионе постепенно начинают исчезать: теперь кировчане могут гулять, но вместе - не более двух человек. Это касается и занятий спортом. Правда, любители свежего воздуха должны быть в средствах индивидуальной защиты, а приверженцы ЗОЖ - соблюдать дистанцию друг между другом в пять метров. Родители также наконец могут гулять с детьми младше 14 лет.

Из-за ослабления режима самоизоляции в Кировской области введен масочный режим сроком по 31 мая 2020 года, однако соблюдать его не спешат. Так, в ряде крупных торговых сетей через одного попадаются горожане, не носящие средства индивидуальной защиты. Да и социальную дистанцию часто нарушают. В некоторых магазинах отказываются отпускать товар покупателям без масок, ссылаясь на постановление правительства. Хотя на самом деле это незаконно.

В кировских детсадах продолжают работать дежурные группы. Сейчас их количество достигло 546, и их посещают 6454 малыша. С 18 мая в них начнут принимать всех желающих, причем справку с работы родителям получать не нужно.

Великорецкий крестный ход не отменили в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса. Однако без корректировок мероприятия не обошлось. Так, икону уже не будут нести паломники - ее будут перевозить от одной стоянки к другой. Все богослужения будут проходить на улице, а не в культовых зданиях. Кроме того, верующих из других регионов призвали не приезжать на крестный ход из соображений безопасности - большинство случаев заражения в Кировской области все же завозные. Не говоря уже о том, что многие соседние субъекты страны закрыты для проезда. А тех же паломников, кто решится на шествие, попросили максимально соблюдать все меры эпидемиологической безопасности.

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