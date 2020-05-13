2020-05-13T15:30:41+03:00
Общество

Митрополит Марк рассказал, как в 2020 году пройдет Великорецкий крестный ход

Нынешнее шествие пройдет не без особенностей из-за пандемии коронавируса
Алена Михайлова
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Предполагается, что нынешнее шествие соберет меньше участников. Фото: вятская-епархия.рфПредполагается, что нынешнее шествие соберет меньше участников. Фото: вятская-епархия.рф
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Митрополит Вятский и Слободской Марк рассказал, как в нынешнем году будет проходить Великорецкий крестный ход. Видеозапись опубликовала группа «Коронавирус. Оперштаб Кировской области».

Так, шествие пройдет в те же дни, что и раньше - с 3 по 8 июня. Начальной точкой станет богослужение в Трифоновом монастыре, а точнее, на его территории. После икону перенесут в Макарье, а дальше начнутся особенности, которые пришлось внести из-за пандемии коронавируса.

Так, икону паломники нести не будут - ее будут перевозить от стоянки к стоянке, по прежним местам, что и в предыдущие шествия. Все богослужения будут проходить на улицах с максимальным соблюдением мер эпидемиологической безопасности: учет социальной дистанции, масочный режим и так далее.

Людям из других регионов, которые хотели присоединиться к крестному ходу, рекомендовано не приезжать в Кировскую область по ряду причин. Во-первых, некоторые соседние субъекты страны закрыты для проезда. Во-вторых, большинство случаев заражения в нашем регионе все-таки завозные, и повторения волны заболеваний никому бы не хотелось.

Кроме того, медицинского сопровождения и палаточных лагерей в нынешнем шествии не будет. По словам митрополита, сейчас все силы врачей и правоохранительных органов брошены на борьбу с эпидемией коронавируса. Местные жители пускать участников хода на территории своих домов также не будут.

Помимо вышеперечисленного, паломникам рекомендуют не прикладываться к иконе из соображений эпидемиологической безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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