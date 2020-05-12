Ну, с Богом: Великорецкий крестный ход все-таки состоится

12 Май 2020 2020-05-12T18:10:46+03:00

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Великорецкий крестный ход в 2020 году состоится. Такое решение было принято на совещании в оперштабе Кировской области. Правда, не обошлось без нюансов.

Так, по мнению главы регионального управления Роспотребнадзора, во время такого мероприятия соблюдение социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических мер невозможны. Не говоря уже о том, что, как правило, во время Великорецкого крестного хода между собой контактируют паломники из разных регионов. В общем, глава Роспотребнадзора была скорее «против», чем «за».

За проведение мероприятия вступились митрополит Вятский и Слободской Марк и губернатор региона Игорь Васильев, но предложили внести коррективы ради безопасности паломников. Так, выдвинули предложение не нести с собой икону весь ход, а перевозить ее со стоянки на стоянку. По мнению митрополита, это позволит снизить поток участников. Количество богослужений также предложили ограничить. В селе Великорецком их состоится всего два, и они пройдут ночью, под открытым небом. В Кирове богослужение также пройдет на территории храма, а не в его здании.

Губернатор региона вынес предложение призывать паломников не приезжать на крестный ход, причем как кировчан, так и гостей из других субъектов страны. К тому же соседние области закрыты для проезда, а всем приезжающим к нам в гости необходимо проходить двухнедельный карантин.

Тех, кто все-таки решится пойти, призвали соблюдать правила безопасности во время крестного хода.

ИСТОЧНИК KP.RU