С 13 мая в детских садах Кирова работают более 400 дежурных групп

13 Май 2020 2020-05-13T10:13:52+03:00

С этого дня их количество увеличилось сразу на 89

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С 13 мая в Кирове работают уже 416 дежурных групп. Их количество увеличено сразу на 89. Группы открыты во всех 146 дошкольных учреждениях города. Их посещают дети, чьи родители трудятся на предприятиях и в организациях, не закрытых из-за эпидемии коронавируса.

По данным департамента образования города Кирова, сейчас в дежурные группы ходят 5344 детей. Чтобы записать в такую группу своего ребенка, родителям нужно обратиться к заведующей детским садом.

Несмотря на то, что в период эпидемии количество детей в дошкольных учреждениях сократилось, все условия для них сохранены. Они получают пятиразовое питание. Помимо этого, с ребятами занимаются педагоги, а за их здоровьем следит врач.

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ИСТОЧНИК KP.RU