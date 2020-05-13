С 13 мая в детских садах Кирова работают более 400 дежурных групп
С 13 мая в Кирове работают уже 416 дежурных групп. Их количество увеличено сразу на 89. Группы открыты во всех 146 дошкольных учреждениях города. Их посещают дети, чьи родители трудятся на предприятиях и в организациях, не закрытых из-за эпидемии коронавируса.
По данным департамента образования города Кирова, сейчас в дежурные группы ходят 5344 детей. Чтобы записать в такую группу своего ребенка, родителям нужно обратиться к заведующей детским садом.
Несмотря на то, что в период эпидемии количество детей в дошкольных учреждениях сократилось, все условия для них сохранены. Они получают пятиразовое питание. Помимо этого, с ребятами занимаются педагоги, а за их здоровьем следит врач.
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ИСТОЧНИК KP.RU