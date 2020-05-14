«Масочный режим» в Кировской области: кто соблюдает предписания

Начиная с 12 мая на территории Кировской области введен обязательный «масочный режим». Время действия нового ограничения - с 12 по 31 мая 2020 года. Сейчас маски необходимо носить в общественных местах, транспорте и даже в легковом такси. «Комсомолка» проверила, как исполняется новое постановление областного правительства.

ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ

В области постепенно снимают ограничительные меры в связи с решением президента РФ об окончании нерабочих дней. С 12 мая свою работу начали многие городские предприятия. Но взамен кировчан обязали носить маски в общественных местах и транспорте. А также рекомендовали надевать медицинские перчатки.

На деле же улицы города переполнены людьми, которые не используют средства индивидуальной защиты. А полиция не спешит штрафовать нарушителей, обходясь только устными предупреждениями. Кировский юрист Ярослав Михайлов уверен, что «привлечь к ответственности за отсутствие средств защиты возможно только в том случае, если такие средства защиты выдавались. В данном случае можно полагать, что здесь имеет место состав должностного преступления, а данное Постановление издано в интересах производителей средств защиты».

КОНТРОЛИРУЮТ ЛИ МАГАЗИНЫ СОБЛЮДЕНИЕ «МАСОЧНОГО РЕЖИМА»

На федеральном уровне крупные торговые сети отчитались о новых мерах контроля. Так, в пресс-службе одной торговой сети сообщили, что «если покупатель пришел в магазин в том регионе, где введен «масочный» режим, без маски, сотрудники напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты в общественных местах».

Корреспондент «Комсомолки» прошелся по кировским магазинам и выяснил, как на деле происходит контроль за «масочным режимом».

Корреспондент «Комсомолки» прошелся по кировским магазинам.Фото: Алексей Гмызин

- В двух крупных продуктовых федеральных сетях покупателей спокойно обслуживают без средств индивидуальной защиты, - делится впечатлениями журналист. - Единственной мерой предосторожности является разметка социальной дистанции на полу магазина. Я никаких предупреждений от сотрудников не услышал, а пенсионеры спокойно толпятся на кассах. В местных торговых сетях ситуация аналогичная.

Все меры профилактики соблюдают только в небольших магазинах. Как правило, на их дверях находятся объявления с просьбой надеть маску. А при входе продавцы предлагают приобрести средства индивидуальной защиты. Также в одной из федеральных сетей, которая специализируется на продаже алкоголя, отказываются отпускать товар покупателям без масок. Работники магазина вежливо ссылаются на постановление правительства. В котором, к слову, нет подобных ограничений.

На дверях магазинов находятся объявления с просьбой надеть маску.Фото: Алексей Гмызин

МОГУТ ЛИ ОТКАЗАТЬ В ПРОДАЖЕ ТОВАРА

Согласно действующему законодательству, продавец не вправе отказать покупателю в приобретении товара. Отметим, что присутствие товара на полках магазина является основанием заключения договора купли-продажи для всех граждан. Сейчас продавцы могут лишь рекомендовать посетителям соблюдать режим.

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

Среднестатистической кировской семье, которая состоит из двух взрослых и одного ребенка, новые ограничительные меры обойдутся в 10360 рублей в месяц из расчета 296 масок за 35 рублей за штуку. Такая сумма непосильна для многих семей.

Новые ограничительные меры обойдутся в 10360 рублей в месяц. Фото: архив «КП»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте