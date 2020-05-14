2020-05-13T20:35:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 14 мая 2020 года: выздоровели более 400 человек

Мы узнали последние новости о ситуации с коронавирусом в Кирове на сегодня, 14 мая
Анастасия РОМАНОВА
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С 12 по 31 мая 2020 года жители региона обязаны носить средства индивидуальной защиты органов дыхания, даже когда идут гулять с собакой или выносить мусор.С 12 по 31 мая 2020 года жители региона обязаны носить средства индивидуальной защиты органов дыхания, даже когда идут гулять с собакой или выносить мусор.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 13 кировчан - такие данные озвучил региональный Минздрав. Но пациенты не прекращают бороться с болезнью и побеждать ее. Так, накануне из инфекционных стационаров выписали сразу 64 пациента. Это жители Кирова, Яранского, Пижанского, Вятскополянского, Кирово-Чепецкого, Омутнинского, Кильмезского, Зуевского и Слободского районов.

Таким образом, по информации на 13 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 923 случая заражения коронавирусом;

- 403 пациента выздоровели;

- 5 человек умерли;

- 4907 кировчан, из них 545 детей, находятся на домашнем карантине;

- 11403 жителя области снято с карантина за весь период;

- более 1200 исследований на коронавирус провели за минувшие сутки.

Состояние пациентов в большинстве своем оценивается как удовлетворительное. У 11 из них болезнь протекает тяжело. Подключение к аппарату ИВЛ никому не требуется.

В Кировской области все-таки ввели масочный режим. С 12 по 31 мая 2020 года жители региона обязаны носить средства индивидуальной защиты органов дыхания. Причем теперь не только во всех общественных местах, но и в легковом такси. С перчатками, кстати, все индивидуально - рекомендуется, но не обязательно.

Однако ограничительные меры в регионе все-таки начинают снимать. Так, теперь кировчане могут гулять и заниматься спортом на свежем воздухе. Здесь, правда, тоже не без нюансов: прогулка только парой и подальше от людей и мест их массовых скоплений. Заниматься спортом тоже можно вдвоем, и при этом соблюдать дистанцию аж в пять метров. Зато теперь спокойно можно, кстати, гулять с детьми до 14 лет. Главное, носить при этом перчатки. И маски.

Режим самоизоляции в Кировской области сохраняется вплоть по 31 мая текущего года. Обязателен он для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

Несмотря на коронавирус не отменили Великорецкий крестный ход. Глава регионального управления Роспотребнадзора считает, что это не самая хорошая идея (невозможность социального дистанцирования и соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, контакт с паломниками из других регионов и так далее). Митрополит Вятский и Слободской Марк и губернатор области Игорь Васильев пошли на уступки. Так, паломники не будут нести икону в течение всего пути - ее будут перевозить от стоянки к стоянке. Количество богослужений сократится. Также губернатор предложил призывать паломников не приезжать на крестный ход - как своих, так и гостей из соседних областей. Ясное дело, что все равно пойдут и поедут, но поток хотя бы сократится. Тех же, кто решится на паломничество, призвали соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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