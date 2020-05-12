В Кировской области ввели масочный режим
То, чего мы ждали (не факт, что с восторгом), случилось. В Кировской области на обязательном уровне введен масочный режим. Время действия нового ограничения - с 12 по 31 мая 2020 года. Что это значит и где необходимо носить средства индивидуальной защиты?
Во-первых - во всех общественных местах. То есть в магазине, аптеке, на работе, в транспорте и так далее.
Во-вторых - в легковом такси. Да, теперь не только в общественном транспорте.
Теперь чуть более подробно. В постановлении правительства Кировской области сказано: «в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)». А вот медицинские перчатки - уже не «обязаловка», а рекомендация.
Кроме того, на весь указанный выше период сохраняется обязательство соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Места - все же те самые. Исключение - легковое такси.
ИСТОЧНИК KP.RU