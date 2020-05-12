2020-05-12T12:45:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кировской области ввели масочный режим

Теперь население обязано носить средства индивидуальной защиты
Ася Сорина
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В общественных местах носить маску стало обязательством, а не просьбой.В общественных местах носить маску стало обязательством, а не просьбой.Фото: Иван МАКЕЕВ
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То, чего мы ждали (не факт, что с восторгом), случилось. В Кировской области на обязательном уровне введен масочный режим. Время действия нового ограничения - с 12 по 31 мая 2020 года. Что это значит и где необходимо носить средства индивидуальной защиты?

Во-первых - во всех общественных местах. То есть в магазине, аптеке, на работе, в транспорте и так далее.

Во-вторых - в легковом такси. Да, теперь не только в общественном транспорте.

Теперь чуть более подробно. В постановлении правительства Кировской области сказано: «в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)». А вот медицинские перчатки - уже не «обязаловка», а рекомендация.

Кроме того, на весь указанный выше период сохраняется обязательство соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Места - все же те самые. Исключение - легковое такси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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