Карантин в Кирове: масочный режим, открытие рынков и прогулки на свежем воздухе

В Кировской области пообещали начать снимать ограничительные меры в связи с решением президента РФ об окончании нерабочих дней и постепенным выходом из самоизоляции. Правительство региона выпустило постановление, и, согласно ему, уже устоявшийся порядок карантина в области еще не поменяется, но слегка пошатнется.

НА НОГОТОЧКИ ВСЕ ЕЩЕ НЕЛЬЗЯ

С 12 по 20 мая 2020 года все еще не работают:

- парикмахерские;

- косметические, массажные, спа-салоны и салоны красоты;

- солярии;

- бани, сауны;

- фитнес-центры;

- ночные клубы, дискотеки;

- детские игровые комнаты, РЦ и иные подобные заведения;

- общепит (кроме точек, обеспечивающих работников предприятий);

- ТЦ, ТРЦ, моллы. Исключение - находящиеся в них аптеки, магазины продуктов и непродовольственных товаров, похоронных принадлежностей. Дистанционная продажа - обязательное условие;

Любые массовые мероприятия, будь то спортивные, культурные, развлекательные и иные, по-прежнему также запрещены до 20 мая 2020 года. Парки культуры и отдыха, а также ТЦ, тоже попадают под ограничение. Исключение - мероприятия, проводимые в рамках Года памяти и славы в РФ и Кировской области.

Я СЛЫШАЛ, ЛЮДЕЙ ВЫВОДЯТ НА РАБОТУ!

Правда. Выводят. Но далеко не всех. Итак, с 12 мая 2020 года могут работать и уже работают:

- торговые комплексы или центры, имеющие отдельный вход снаружи и общую площадь всех залов до 400 квадратных метров. Условия - в зале одновременно могут находиться по одному посетителю на четыре квадратных метра;

- автозаправки;

- уличные ярмарки;

- продуктовые магазины;

- магазины непродовольственных товаров - с условием дистанционной продажи;

- строймагазины;

- садово-огородные магазины;

- мебельные магазины;

- автосалоны;

- системообразующие предприятия;

- организации, работающие по контрактам - муниципальным или государственным;

- предприятия «обрабатывающего производства»;

- строительные организации;

- организации и ИП, обеспечивающие работу системообразующих предприятий;

- детские дома и интернаты;

- ветеринары;

- риэлторы;

- страховые агенты и брокеры;

- службы доставки и курьерские службы;

- лесозаготавливающие организации;

- организации, производящие и ремонтирующие протезно-ортопедические изделия;

- включенные в реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП;

- кировские профсоюзы.

Все работающие предприятия обязаны неукоснительно соблюдать меры профилактики и правила эпидемиологической безопасности. И посетители, и работники должны блюсти социальную дистанцию.

В области наконец могут открыться непродовольственные магазины.Фото: Алексей БУЛАТОВ

А ЧТО С УЧЕБОЙ?

Как учились дистанционно кировские школьники и студенты, так и будут пока продолжать. С 12 по 30 мая 2020 года деятельность учебных заведений по-прежнему приостановлена, и посещение образовательных организаций запрещено. Исключения - дежурные группы в детских садах и занятия по вождению. А тем, кто занимается спортивной подготовкой в своих учебных организациях, также велено организовать процесс дистанционного образования.

МАСКИ, МАСКИ И ЕЩЕ РАЗ МАСКИ!

То, чего мы так ждали, таки произошло. С 12 по 31 мая 2020 года кировчане обязаны носить медицинские маски в общественных местах и транспорте. Причем не только в общественном, но еще и в такси. Еще раз, ОБЯЗАНЫ. Требование соблюдать социальную дистанцию в полтора метра также никуда не делось - население призывают ее держать.

Маску носить в общественных местах стало обязательным. Перчатки - рекомендовано.Фото: Михаил ФРОЛОВ

А ЧТО МОЖНО-ТО ТОГДА?

На самом деле, согласно вышедшему постановлению, кировчане вплоть по 31 мая 2020 года все еще не могут покидать свои дома. Однако список случаев, по которым они могут выйти на улицу, существенно расширился. И вот какой он теперь:

- обращение за экстренной медицинской помощью;

- проезд/поход с работы и на работу;

- поход в магазин;

- поход/проезд на садово-огородный участок и обратно;

- занятия спортом на свежем воздухе. Условия - вместе заниматься могут не более двух человек, причем между ними должна быть дистанция в пять метров;

- прогулки с детьми до 14 лет при условии ношения медицинской маски, перчаток и дистанцирования от остальных людей на расстоянии полутора метров;

- прогулки не более двух человек вместе. Условие - исключение мест массового посещения людей, таких, как скверы, парки, зоны отдыха и т.д. Детские площадки в это «и т.д.» тоже входят, если что;

- выгул домашних животных;

- вынос мусора.

А РЕБЕНКА В ЛАГЕРЬ МОЖНО ОТПРАВИТЬ?

Вот что пока неизвестно точно, так это. Доподлинно известно, что с 12 мая по 01 июня 2020 года включительно все еще приостановлены:

- деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха на курортах регионального и федерального значения;

- бронирование мест, прием и размещение кировчан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях и курортных гостиницах. Исключение составят для тех, кто приехал в служебную командировку. Им положено, кстати, создать условия для самоизоляции и организовать питание.

А ЕСЛИ Я К ВАМ В ГОСТИ ХОЧУ?

Лучше не надо. Индивидуальным предпринимателям-хозяевам гостиниц и отелей рекомендовано с 12 по 20 мая 2020 года приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в своих «владениях». Исключение можно сделать для тех, кто едет в Кировскую область в служебную командировку/поездку. Ну и, естественно, если они могут подтвердить это соответствующим документом. Всем остальным лучше пока не приезжать.

Для тех, кто уже жил в отеле или гостинице и тут попал под ограничение, велено обеспечить самоизоляцию в их номерах. Кормить постояльцев, кстати, владельцы отелей и гостиниц тоже обязаны в течение всего этого времени.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Правительство Кировской области рекомендует кировчанам носить не только медицинскую маску, но и перчатки, дабы нигде не подхватить заразу. Также население просят воздержаться от поездок куда бы то ни было, в том числе на любимый огород. Если же вы туда все-таки попали, то лучше ограничить контакты с соседями и самоизолироваться на родной даче. Верующих кировчан просят временно не ходить в церкви и храмы.