2020-05-12T11:06:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: более 900 случаев заражения инфекцией

Число выписанных пациентов, к счастью, также растет
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
За минувшие сутки в регионе выявили еще 18 заболевших.За минувшие сутки в регионе выявили еще 18 заболевших.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Кировской области заразилось коронавирусом еще 18 жителей. Таким образом, количество заражений в нашем регионе перевалило за 900. Выздоравливающие не отстают, к счастью - накануне из инфекционных стационаров выписали еще 15 человек.

Таким образом, по информации на 12 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 910 случая заражения коронавирусом;

- 339 пациентов выздоровели;

- 5 человек умерли;

- 5140 кировчан, из них 561 ребенок, находятся на домашнем карантине;

- более 1500 исследований на коронавирус провели за минувшие сутки;

- 1064 кировчанина прошли тест на коронавирус;

- 58207 жителей области обследовались на инфекцию за весь период.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

Сейчас все пациенты получают необходимое лечение в инфекционных стационарах. Состояние заболевших разной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное, у 11 пациентов - тяжелое. Нуждающихся в подключении к аппарату ИВЛ сейчас нет.

Напомним, что в Кировской области сейчас постепенно начинают сниматься ограничения, наложенные в связи с пандемией. Так, уже начали работать непродовольственные магазины площадью не более 400 квадратных метров и открытые рынки. Людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания просят по-прежнему оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Дыши со мной»: кировчане собрали маски и антисептик для больных муковисцидозом горожан
Кировчане увидят сближение Луны, Сатурна и Юпитера
В Кировской области ввели масочный режим
На новые учебники для школ Кировской области потратят 36 миллионов рублей
В Кирове в ДТП погибла 87-летняя пенсионерка
Коронавирус в Кирове: более 900 случаев заражения инфекцией
В Кирово-Чепецке мебельная компания не платила зарплату своим работникам
В Кирове в пожаре погибли три человека
В Кировской области продажу алкоголя в точках общепита могут запретить
Песни, концерты и огромные открытки на асфальте: как прошел День Победы в Кирове
Кировские коммунисты установили памятник Сталину в честь 75-летия Великой Победы
Сезон дождей: погода на рабочую неделю в Кировской области
Кировские врачи, помогающие больным с коронавирусом, получат 122 миллиона рублей
Коронавирус в Кирове: почти 900 случаев заражения
Снятие карантина в Кировской области пройдет в три этапа
В Кирове из аварийного 170-летнего дома не может съехать инвалид-колясочница
Кировскую область ждут заморозки после 13 мая