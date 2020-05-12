Коронавирус в Кирове: более 900 случаев заражения инфекцией

12 Май 2020 2020-05-12T11:06:44+03:00

За минувшие сутки в регионе выявили еще 18 заболевших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число выписанных пациентов, к счастью, также растет

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В Кировской области заразилось коронавирусом еще 18 жителей. Таким образом, количество заражений в нашем регионе перевалило за 900. Выздоравливающие не отстают, к счастью - накануне из инфекционных стационаров выписали еще 15 человек.

Таким образом, по информации на 12 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 910 случая заражения коронавирусом;

- 339 пациентов выздоровели;

- 5 человек умерли;

- 5140 кировчан, из них 561 ребенок, находятся на домашнем карантине;

- более 1500 исследований на коронавирус провели за минувшие сутки;

- 1064 кировчанина прошли тест на коронавирус;

- 58207 жителей области обследовались на инфекцию за весь период.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

Сейчас все пациенты получают необходимое лечение в инфекционных стационарах. Состояние заболевших разной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное, у 11 пациентов - тяжелое. Нуждающихся в подключении к аппарату ИВЛ сейчас нет.

Напомним, что в Кировской области сейчас постепенно начинают сниматься ограничения, наложенные в связи с пандемией. Так, уже начали работать непродовольственные магазины площадью не более 400 квадратных метров и открытые рынки. Людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания просят по-прежнему оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU