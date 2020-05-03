Коронавирус в Кирове, последние новости на 3 мая 2020 года: еще 8 пациентов выписаны из больницы

Еще 35 кировчан, по данным регионального Минздрава, заразились коронавирусом. Однако и число вылечившихся пациентов тоже выросло: 8 выздоровевших человек выписали из инфекционной больницы. Таким образом, в Кировской области уже более полусотни жителей смогли победить болезнь.

Все пациенты сейчас находятся в инфекционных стационарах и получают необходимое лечение. Состояние заболевших разной степени тяжести, но преимущественно удовлетворительное; у семерых - тяжелое.

По состоянию на 3 мая в Кировской области зарегистрировано:

- 643 случаев заражения коронавирусом;

- 80 пациентов выздоровели;

- 4 человека умерли;

- 5567 взрослых кировчан и 641 ребенок находятся на домашнем карантине.

Под наблюдением находятся 5567 взрослых кировчан. Фото: vk.com/coronavirus43

Режим самоизоляции в Кировской области продлили до 11 мая. Об этом сообщил губернатор региона 30 апреля в обращении к гражданам.

Если кто-то пожелает самоизолироваться в своих садах и на дачах, - сказал Игорь Васильев, - это можно сделать, но, по возможности, добираться до садового участка и уезжать обратно в город на личном транспорте. И не собираться большими компаниями, а ограничиться только общением со своей семьей. Уважаемые кировчане! Обращаюсь к вам с просьбой в предстоящие майские праздники соблюдать меры профилактики распространения коронавируса, отнестись с ответственностью к тем рекомендациям, которые дает нам Роспотребнадзор и министерство здравоохранения. Берегите себя и своих близких!

Что касается предприятий и организаций, которым разрешат начать работу, не дожидаясь окончания самоизоляции, то об этом станет известно пятого мая.

В нашей области готовы начать лечить зараженных коронавирусом плазмой крови уже переболевших людей. При этом опираться будут на московский опыт. Заготовку плазмы возьмет на себя Кировский центр крови. Известно, что за донорство назначена денежная выплата в размере 5000 рублей. Кроме того, некоторые вылечившиеся от коронавируса кировчане уже согласились сдать плазму и тем самым помочь тем, кто еще не победил болезнь. Напомним, на данный момент в нашем регионе излечились от новой инфекции уже 72 человека. Надеемся, что они согласятся помочь и спасут этим чьи-то жизни.

Традиционное празднование Дня Победы в Кирове перенесли. Отмечать 9 Мая горожане будут в онлайн-режиме - с помощью интернет-трансляции. В программу включен показ парадов прошлых лет, видеозаписи стихов о войне, концертные номера и выступления учащихся кировских школ. Также горожане смогут спеть в караоке любимые песни военных лет.

Акцию «Георгиевская ленточка» же отменять не стали. В связи с неблагоприятной эпидобстановкой, как подчеркнули в администрации города, она пройдет на площадках крупных магазинов. Волонтеры в средствах индивидуальной защиты будут раздавать кировчанам ленточки.

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