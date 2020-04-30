2020-04-30T13:09:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Переболевшие коронавирусом кировчане могут сдать плазму крови для зараженных

В регионе начнут лечение инфицированных пациентов с помощью уже вылечившихся людей
Карина Нагисова
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Заготовкой плазмы будет заниматься Кировский центр крови. Фото: kirovreg.ruЗаготовкой плазмы будет заниматься Кировский центр крови. Фото: kirovreg.ru
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В Кировской области коронавирусных пациентов начнут лечить плазмой крови переболевших людей. Такую информацию сообщает пресс-служба правительства региона.

Лечение коронавируса таким способом проводят в столице нашей страны с начала апреля. Теперь к нему прибегают и другие регионы. Наша область не осталась в стороне. Осуществлять заготовку плазмы выздоровевших людей будет Кировский центр крови.

Вся работа с донорами будет проводиться индивидуально, в специально оборудованных для этого помещениях и с применением аппаратных методов заготовки плазмы.

Потенциальные доноры - люди возраста от 18 до 55 лет, переболевшие коронавирусом в нетяжелой форме. У них не должно быть противопоказаний для донорства, хронических заболеваний или инфекций. Чтобы в этом не было сомнений, перед сдачей плазмы потенциального донора будут обследовать. Окончательное решение о допуске до сдачи плазмы будет принимать врач.

Процедура безопасна для донора и может спасти жизни тех, кто сейчас болеет коронавирусом. Получить антитела, помогающие организму справиться с инфекцией, искусственным путем невозможно.

Сейчас в Кировской области, напомним, выздоровело 46 человек. Надеемся, что они подключатся к процедуре донорства плазмы для тех, кто все еще остается в инфекционных больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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