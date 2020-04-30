В Кирове празднование Дня Победы пройдет в режиме онлайн
В управлении культуры города Кирова рассказали, как кировчане отметят 75-летие Великой Победы. Напомним, что из-за пандемии коронавируса традиционные праздничные мероприятия перенесли.
Сейчас в управлении готовят онлайн-программу празднования Дня Победы. Большую часть мероприятий планируют провести в формате интернет-трансляций. В программу включили показ парадов прошлых лет, видеозаписи стихотворений о войне, концертные номера и выступления школьников. Кроме того, для горожан проведут видеоэкскурсию «Киров - город трудовой славы». Также можно будет спеть в караоке любимые песни военных лет.
Отметим, что в Кирове все же состоится акция «Георгиевская ленточка». В текущем году из-за эпидемиологической ситуации акция будет проводиться на площадках перед крупными магазинами. Волонтерам выдадут средства индивидуальной защиты.
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ИСТОЧНИК KP.RU