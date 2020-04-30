2020-04-30T16:18:37+03:00
Общество

В Кирове празднование Дня Победы пройдет в режиме онлайн

Горожанам проведут видеоэкскурсию «Киров - город трудовой славы»
Виктор Карпов
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Мероприятий планируют провести в формате интернет-трансляций. Фото: Анна КрюковаМероприятий планируют провести в формате интернет-трансляций. Фото: Анна Крюкова
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В управлении культуры города Кирова рассказали, как кировчане отметят 75-летие Великой Победы. Напомним, что из-за пандемии коронавируса традиционные праздничные мероприятия перенесли.

Сейчас в управлении готовят онлайн-программу празднования Дня Победы. Большую часть мероприятий планируют провести в формате интернет-трансляций. В программу включили показ парадов прошлых лет, видеозаписи стихотворений о войне, концертные номера и выступления школьников. Кроме того, для горожан проведут видеоэкскурсию «Киров - город трудовой славы». Также можно будет спеть в караоке любимые песни военных лет.

Отметим, что в Кирове все же состоится акция «Георгиевская ленточка». В текущем году из-за эпидемиологической ситуации акция будет проводиться на площадках перед крупными магазинами. Волонтерам выдадут средства индивидуальной защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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