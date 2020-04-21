В Кирове перенесут Парад Победы

21 Апр 2020 2020-04-21T13:47:18+03:00

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Администрация города Кирова сообщила, что традиционное празднование Дня Победы перенесут. Точная дата будет определена руководством страны. Напомним, что 16 апреля президент Владимир Путин сообщил о переносе Парада Победы и шествия «Бессмертного полка» в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране. Отметим, что сама дата 9 мая остается праздничной.

В администрации города напомнили, что план по празднованию Дня Победы был подготовлен заранее. Поэтому власти города смогут организовать торжество в любой момент.

Добавим, что улицы города все же подготовят к празднику. Сейчас идут работы по ремонту мемориала «Вечный огонь» на улице Московской. К 9 мая хотят отремонтировать прилегающую площадку, покрасить памятник и сделать косметический ремонт мемориала. На благоустройство выделено 267 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU