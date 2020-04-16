В администрации объяснили, почему не стали переносить празднование 9 Мая в Кирове

16 Апр 2020 2020-04-16T07:53:59+03:00

Решение уже вызвало много споров и критики в соцсетях

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В пресс-службе администрации города пояснили, почему несмотря на сложившуюся в Кирове эпидемиологическую ситуацию, празднование Дня Победы не перенесли. Так, в мэрии отметили, что подготовка к празднику и проработка плана мероприятий началась задолго до пандемии коронавируса в стране. Кроме того, пока президент утвердил карантинные мероприятия только до 30 апреля текущего года.

- Возможно, сроки продлят в зависимости от развития ситуации, - сообщили в мэрии. - Но сейчас точных прогнозов на две - три недели вперед нет.

Также уточняется, что если эпидситуация в городе не изменится, то решение об отмене массовых мероприятий в честь 9 Мая власти будут принимать оперативно. В любом случае, все все меры безопасности, в том числе карантинные, будут соблюдаться.

Напомним, что на официальном сайте администрации города появилось постановление о подготовке к празднованию Дня Победы. На сегодняшний день власти планируют провести 9 Мая в Кирове в традиционном формате.

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ИСТОЧНИК KP.RU