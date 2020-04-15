В Кирове в День Победы пройдет традиционный парад

15 Апр 2020 2020-04-15T10:12:14+03:00

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Постановление о провидении праздничных мероприятий опубликовано на официальном сайте администрации. В планах у городских властей провести День Победы в традиционном формате.

Согласно документу, 9 мая на Театральной площади пройдет торжественный парад войск Кировского гарнизона. В 10.00 планируется традиционное шествие от Театральной площади по улице Московской с возложением цветов к вечному огню. Помимо этого, в разных районах города пройдут концерты. Празднование Дня Победы завершится красочным фейерверком в 22.00.

Напомним, что в Кировской области введен режим всеобщей самоизоляции до 30 апреля. Несмотря на это в апреле-мае администрация планирует провести репетиции парада, а с 13 апреля по 9 мая пройдет акция «Георгиевская ленточка». 29 апреля в «Городском клубе ветераном» состоится концерт для участников ВОВ, тружеников тыла с вручением юбилейных медалей.

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ИСТОЧНИК KP.RU