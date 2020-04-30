Коронавирус в Кировской области: самоизоляцию продлили до 11 мая

30 Апр 2020 2020-04-30T19:31:26+03:00

Горожане могут самоизолироваться на даче, но только добираться до садового участка и уезжать обратно в город жители области должны на личном транспорте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Режим самоизоляции в Кировской области продлили до 11 мая. Об этом сообщил губернатор региона в обращении к гражданам.

Насколько известно, нерабочие дни в стране продлены указом президента РФ до 11 мая. В нашем регионе до этого же срока продлили самоизоляцию. Пока неизвестно, каким предприятиям и организациям разрешат работать с 1 мая по конец карантина - это станет известно с 5 мая, когда кончатся праздничные дни.

Также губернатор области обратился к ее населению, призвав и дальше следовать ограничительным мерам, введенным в регионе. При этом он добавил, что горожане могут самоизолироваться на даче, но только вместе с семьей и с учетом того, что добираться до садового участка и уезжать обратно в город жители области будут на личном транспорте. И не собираться большими компаниями.

- Убедительно просим кировчан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости, - обратился к кировчанам Игорь Васильев. - Позаботьтесь о себе и своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU