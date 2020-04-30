2020-04-30T19:31:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области: самоизоляцию продлили до 11 мая

Население попросили остаться дома до конца нерабочих дней
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Горожане могут самоизолироваться на даче, но только добираться до садового участка и уезжать обратно в город жители области должны на личном транспорте.Горожане могут самоизолироваться на даче, но только добираться до садового участка и уезжать обратно в город жители области должны на личном транспорте.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Режим самоизоляции в Кировской области продлили до 11 мая. Об этом сообщил губернатор региона в обращении к гражданам.

Насколько известно, нерабочие дни в стране продлены указом президента РФ до 11 мая. В нашем регионе до этого же срока продлили самоизоляцию. Пока неизвестно, каким предприятиям и организациям разрешат работать с 1 мая по конец карантина - это станет известно с 5 мая, когда кончатся праздничные дни.

Также губернатор области обратился к ее населению, призвав и дальше следовать ограничительным мерам, введенным в регионе. При этом он добавил, что горожане могут самоизолироваться на даче, но только вместе с семьей и с учетом того, что добираться до садового участка и уезжать обратно в город жители области будут на личном транспорте. И не собираться большими компаниями.

- Убедительно просим кировчан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости, - обратился к кировчанам Игорь Васильев. - Позаботьтесь о себе и своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Кировской области: самоизоляцию продлили до 11 мая
Как будут работать кировские МФЦ на майских праздниках
Пробки как до карантина: кировчане массово поехали за город
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» подарил городу Кирову пять портретов кировчан - героев великой Отечественной войны
Кировчан просят решить судьбу фонтана в сквере им. Горького
В Кирове начали обработку территорий против клещей
Три студента ВятГУ заразились коронавирусом
В Кирове празднование Дня Победы пройдет в режиме онлайн
В Кирове предприниматель задолжал своим сотрудникам 700 тысяч рублей
Ростелеком» продлил доступ к цифровому сервису образования «Лицей» за 1 рубль до конца мая
На майские праздники пройдут «сплошные проверки» водителей
Кировских арендаторов освободили от платежей
Переболевшие коронавирусом кировчане могут сдать плазму крови для зараженных
У кировчан закончились деньги на «коммуналку»
Расследование дела по избиению фельдшера «скорой» в Кирово-Чепецке завершилось
Предприниматели, пострадавшие от коронавируса, могут подать заявление на получение субсидий
Коронавирус в Кирове: еще четыре человека выздоровели
Кировчане могут оформить льготную ипотеку под 6,3% в АО «Россельхозбанк»
Кировские депутаты согласились вернуть школьникам деньги за обеды
Они готовы каждый день бороться с огненной стихией
1 мая смотрите в Wink прямую трансляцию большого концерта группы «Звери»