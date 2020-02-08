Следователи ищут возможного автора новости о враче-«убийце» ветеранов

Российский «врачебный» мир будоражит новость об одном страшном медике-убийце из Кирова, который отключает ветеранов от аппарата искусственной вентиляции легких. Сергей Вольф - жертва абсолютно несмешного интернет-вброса, который точно изменил его жизнь.

Все началось с того, как на анонимном интернет-ресурсе «Двач» появилась страница, на которой автор пишет, как ему нравится убивать беспомощных пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких. Речь там шла о 10 трупах.

- Просто отключаю от ИВЛ, и наблюдаю за агонией, очень забавно, как они глаза пучат и пытаются вдохнуть, но не получается, - с абсолютным цинизмом пишет «анон».

Неравнодушные тут же начали подробное расследование с выявлением личности нелюдя. Автор обсуждения сам выложил фото формы, где четко видно имя и отчество владельца - Сергея Владимировича, медицинского брата-анестезиста из Кирова.

Когда новость уже распространилась по всем социальным сетям, отреагировало министерство здравоохранения Кировской области, иначе бы началась травля…

- С. Вольф действительно является сотрудником КОГБУЗ «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн», - сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. - По информации самого работника, он не принимал участие в обсуждении на форуме. Кроме того, размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежит сотрудникам госпиталя. Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника. Министерством здравоохранения Кировской области инициирована тщательная проверка данного инцидента.

Дело дошло и до федерального Минздрава:

- В Кировской больнице подняли всю документацию, - отреагировал на скандал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. - Медбрата пропустили через детектор лжи. В итоге вся эта информация оказалась ложью, но какой ущерб эта история нанесла репутации медработников.

Чтобы оправдать свою личность перед законом, Сергей вышел на контакт: записал видеообращение.

Анестезист, обвиняемый в убийстве ветеранов, заявил, что его оклеветали.

- Меня не просто оклеветали в соцсетях и СМИ, меня унизили и оскорбили, - заявил обвиняемый. - Я не имею никакого отношения к тем сообщениям, которые публикуют СМИ.

Кроме того, медработник попросил следствие взяться за это дело и выяснить истинного автора «вброса». Также Сергей добавил, что любит свою работу.

После этого инцидента жизнь Сергея разделилась на "до" и "после". Фото: vk.com/ru2ch

Правоохранительные органы начали работу по поиску сочинителя фэйка. В соответствии с новым законодательством, распространителя ложной информации ждет штраф 100 тысяч рублей. А если добавить и то, что за клевету в РФ положено уголовное наказание в виде пяти лет лишения свободы, то… пусть он лучше бы и дальше оставался анонимом.

В социальных сетях люди, в большинстве своем, на стороне героя статьи.

- Если не виноват, то каким же уродом надо быть, чтобы так его оклеветать, - возмущается Олег Мерзляков в паблике ВК «Злой Кировчанин»

Многие пользователи вообще сомневаются в правдивости истории. Другие завсегдатаи соцсетей вообще подались в конспирологию, выясняя, кому это надо, и кто кому неуместен.

Поняв, что Сергей Вольф - действительно жертва злого розыгрыша и клеветы, «двачеры», чтобы восстановить справедливость, просто так без внимания скандал не оставили. На этот раз под прицел попал 26-летний Сергей Калинин, сотрудник пермской Городской клинической больницы им. С. Н. Гринберга. Мужчина тоже работает анестезистом, является владельцем оружия. Изданию Readovka мужчина сообщил, что сейчас он находится в СИЗО. Все свои личные данные на странице ВК он «почистил». Надеемся, что будет найден истинный провокатор этого скандала и с кировчанина снимут все необоснованные обвинения.

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