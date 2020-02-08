2020-02-08T20:43:00+03:00
Происшествия

Следователи ищут возможного автора новости о враче-«убийце» ветеранов

Появилась информация о распространителе фейка
Олег ЛЯЛИН
Поделиться:
Это были бы весомые улики, если бы не форма, которую никогда не носили в Кировском областном госпитале для ветеранов войн. Фото:vk.com/ru2chЭто были бы весомые улики, если бы не форма, которую никогда не носили в Кировском областном госпитале для ветеранов войн. Фото:vk.com/ru2ch
Изменить размер текста:

Российский «врачебный» мир будоражит новость об одном страшном медике-убийце из Кирова, который отключает ветеранов от аппарата искусственной вентиляции легких. Сергей Вольф - жертва абсолютно несмешного интернет-вброса, который точно изменил его жизнь.

Все началось с того, как на анонимном интернет-ресурсе «Двач» появилась страница, на которой автор пишет, как ему нравится убивать беспомощных пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких. Речь там шла о 10 трупах.

- Просто отключаю от ИВЛ, и наблюдаю за агонией, очень забавно, как они глаза пучат и пытаются вдохнуть, но не получается, - с абсолютным цинизмом пишет «анон».

Неравнодушные тут же начали подробное расследование с выявлением личности нелюдя. Автор обсуждения сам выложил фото формы, где четко видно имя и отчество владельца - Сергея Владимировича, медицинского брата-анестезиста из Кирова.

Когда новость уже распространилась по всем социальным сетям, отреагировало министерство здравоохранения Кировской области, иначе бы началась травля…

- С. Вольф действительно является сотрудником КОГБУЗ «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн», - сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. - По информации самого работника, он не принимал участие в обсуждении на форуме. Кроме того, размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежит сотрудникам госпиталя. Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника. Министерством здравоохранения Кировской области инициирована тщательная проверка данного инцидента.

Дело дошло и до федерального Минздрава:

- В Кировской больнице подняли всю документацию, - отреагировал на скандал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. - Медбрата пропустили через детектор лжи. В итоге вся эта информация оказалась ложью, но какой ущерб эта история нанесла репутации медработников.

Чтобы оправдать свою личность перед законом, Сергей вышел на контакт: записал видеообращение.

Анестезист, обвиняемый в убийстве ветеранов, заявил, что его оклеветали.

- Меня не просто оклеветали в соцсетях и СМИ, меня унизили и оскорбили, - заявил обвиняемый. - Я не имею никакого отношения к тем сообщениям, которые публикуют СМИ.

Кроме того, медработник попросил следствие взяться за это дело и выяснить истинного автора «вброса». Также Сергей добавил, что любит свою работу.

После этого инцидента жизнь Сергея разделилась на "до" и "после". Фото: vk.com/ru2ch

После этого инцидента жизнь Сергея разделилась на "до" и "после". Фото: vk.com/ru2ch

Правоохранительные органы начали работу по поиску сочинителя фэйка. В соответствии с новым законодательством, распространителя ложной информации ждет штраф 100 тысяч рублей. А если добавить и то, что за клевету в РФ положено уголовное наказание в виде пяти лет лишения свободы, то… пусть он лучше бы и дальше оставался анонимом.

В социальных сетях люди, в большинстве своем, на стороне героя статьи.

- Если не виноват, то каким же уродом надо быть, чтобы так его оклеветать, - возмущается Олег Мерзляков в паблике ВК «Злой Кировчанин»

Многие пользователи вообще сомневаются в правдивости истории. Другие завсегдатаи соцсетей вообще подались в конспирологию, выясняя, кому это надо, и кто кому неуместен.

Поняв, что Сергей Вольф - действительно жертва злого розыгрыша и клеветы, «двачеры», чтобы восстановить справедливость, просто так без внимания скандал не оставили. На этот раз под прицел попал 26-летний Сергей Калинин, сотрудник пермской Городской клинической больницы им. С. Н. Гринберга. Мужчина тоже работает анестезистом, является владельцем оружия. Изданию Readovka мужчина сообщил, что сейчас он находится в СИЗО. Все свои личные данные на странице ВК он «почистил». Надеемся, что будет найден истинный провокатор этого скандала и с кировчанина снимут все необоснованные обвинения.

Читайте также

Кировский анестезист, обвиняемый в убийстве ветеранов, выпустил видеообращение

В самом разгаре шумихи с убийством ветеранов поступил комментарий от пострадавшей стороны - самого обвиняемого. Сергей Вольф записал видеообращение, в котором заявил, что его оклеветали. (подробности)

Минздрав Кировской области отрицает причастность местного анестезиста к убийству десяти ветеранов

В Кирове медбрата-анестезиста подозревают в убийстве 10 ветеранов по информации с интернет-портала. Пошла она с анонимной интернет-доски «Двач». За сутки скопилось несколько обсуждений с попытками докопаться до правды. Информация дошла и до самого Кирова и переполошила все ведомства: региональный Минздрав, прокуратуру и Следственный комитет. (подробности)

Новость о медбрате-убийце ветеранов оказалась фейком

«Я медик, и мне доставляет удовольствие причинять умирающим людишкам мучения, что ты сделаешь? Ничего. А я сделаю, и возможно, тебе или твоим родственникам». Эти людоедские откровения врача на форуме «Двач» переполошили интернет. Пользователь форума рассказал, что работает в реанимации и отключает от аппаратов искусственной вентиляции легких ветеранов, получая наслаждение от вида их предсмертной агонии, а для пущей убедительности выложил фотографию своего бейджика и рабочего костюма. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Подросток из Уржумского района украл у родственницы ноутбук и продал его
Кировчанин не заплатил кредит и лишился автомобиля
Кировские кикбоксеры стали призерами чемпионата и первенства ПФО
В Кировской области сгорел «Ниссан»
Кировчане первыми увидят новый фильм Гая Ричи
Кировский анестезист, обвиняемый в убийстве ветеранов, выпустил видеообращение
Встречи жителей Лубягино и Радужного с представителями власти согласованы
В Кирове пьяный студент протаранил две машины
Кировчане увидели в небе «лунную радугу»
Житель Котельнича за изготовление взрывчатки получил четыре года колонии
Киров на пороге эпидемии гриппа
В Кирове 14 автобус превратился в баню
В Кирове появились электронные пересадочные проездные
Ударил несколько раз об стену: в Кирове осудят мужчину за нанесение тяжких побоев своей знакомой
Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский подвел итоги работы блока безопасности в 2019 году
В шоу на федеральном канале выступит парень из Кировской области
В Кировской области проходит восьмой этап Кубка России по биатлону
В Кирове троллейбус сбил пешехода
В Уржумском районе появится многофункциональный культурный центр
Мотогонки на льду: в Вятских Полянах пройдут заключительные этапы Кубка России
На бывшего директора СШ «Юность» завели новые уголовные дела
Кировская область: «Ростелеком» расширил оптическую сеть на 1600 километров
В Кирово-Чепецке с водителя, сбившего ребенка, взыскали 30 тысяч рублей
Сотрудники ГИБДД Кировской области получили 73 новых автомобиля
В Кирове мошенники продавали пульты, которые могут «заморозить» показания счетчиков
В Кирове из-за ремонта теплосетей временно перекрыли улицу Казанскую
В администрацию Кирова пришел Дмитрий Осипов
«УРАЛХИМ» открыл новую группу в детском саду Кирово-Чепецка
Не опять, а снова: в Кирове упал снег на голову 16-летней девушки