Новость о медбрате-убийце ветеранов оказалась фейком

«Я медик, и мне доставляет удовольствие причинять умирающим людишкам мучения, что ты сделаешь? Ничего. А я сделаю, и возможно, тебе или твоим родственникам». Эти людоедские откровения врача на форуме «Двач» переполошили интернет. Пользователь форума рассказал, что работает в реанимации и отключает от аппаратов искусственной вентиляции легких ветеранов, получая наслаждение от вида их предсмертной агонии, а для пущей убедительности выложил фотографию своего бейджика и рабочего костюма. Пользователи форума быстро вычислили, что за сообщениями может скрываться 30-летний медбрат-анестезист Кировского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Вольф. В тот же вечер к Вольфу пришли следователи. Оказалось, он ни сном ни духом не ведает о шумихе, поднявшейся из-за него.

Но на всякий случай Вольфа проверили на детекторе лжи. Медик подтвердил, что впервые слышит о форуме «Двач» и никогда в жизни и подумать не мог бы о таком изощренном садизме, в котором он якобы сознался в переписке. Следствие проверило и документы о смертности в госпитале.

- В Кировской больнице подняли всю документацию. Медбрата пропустили через детектор лжи. В итоге вся эта информация оказалась ложью, но какой ущерб эта история нанесла репутации медработников,— отреагировал на скандал министр здравоохранения России Михаил Мурашкоэ

Сам Вольф тоже высказался о случившемся. Он записал видеообращение, в котором попросил оставить его в покое и дать работать.

Анестезист, обвиняемый в убийстве ветеранов, заявил, что его оклеветали.

- Меня не просто оклеветали в социальных сетях и СМИ, меня унизили и оскорбили, - сказал медбрат. - Я не имею никакого отношения к тем сообщениям, которые публикуют СМИ. Я прошу Следственный комитет доказать мою невиновность и найти и наказать тех, кто оклеветал меня. Я очень прошу журналистов оставить меня и моих близких в покое. Я очень люблю свою работу. И прошу дать мне возможность спокойно выполнять свои профессиональные обязанности.

Тем временем следователи начали поиск человека, распространившего фейк в интернете. По новому закону о фейковых новостях ему грозит штраф до 100 тысяч рублей. Кроме того, против пользователя могут возбудить уголовное дело о клевете, а там уже ответственность посерьезнее — до 5 лет лишения свободы.

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