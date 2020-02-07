2020-02-07T18:49:06+03:00
Происшествия

Кировский анестезист, обвиняемый в убийстве ветеранов, выпустил видеообращение

Подозреваемый утверждает, что его оклеветали
Анастасия РОМАНОВА
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В обращении ко всем причастным подозреваемый попросил Следственный комитет найти настоящего виновного.В обращении ко всем причастным подозреваемый попросил Следственный комитет найти настоящего виновного.
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В самом разгаре шумихи с убийством ветеранов поступил комментарий от пострадавшей стороны - самого обвиняемого. Сергей Вольф записал видеообращение, в котором заявил, что его оклеветали. В частности, он попросил журналистов не раздувать скандал и оставить в покое его семью и его самого. А к Следственному комитету он обратился с просьбой найти и наказать виновных.

Анестезист, обвиняемый в убийстве ветеранов, заявил, что его оклеветали.

Напоминаем, сутки назад на анонимной доске в интернете «Двач» появилась информация о том, что некий анестезист убивал пациентов госпиталя, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких. Пользователи форума провели собственное расследование, за сутки выяснив личность человека, от имени которого писали сообщения. Сейчас прокуратура и Следственный комитет Кировской области проводят проверку по этому поводу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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