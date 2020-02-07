Минздрав Кировской области отрицает причастность местного анестезиста к убийству десяти ветеранов

В Кирове медбрата-анестезиста подозревают в убийстве 10 ветеранов по информации с интернет-портала. Пошла она с анонимной интернет-доски «Двач». За сутки скопилось несколько обсуждений с попытками докопаться до правды. Информация дошла и до самого Кирова и переполошила все ведомства: региональный Минздрав, прокуратуру и Следственный комитет.

- С. Вольф действительно является сотрудником КОГБУЗ «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн», - сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. - По информации самого работника, он не принимал участие в обсуждении на форуме. Кроме того, размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежит сотрудникам госпиталя. Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника. Министерством здравоохранения Кировской области инициирована тщательная проверка данного инцидента.

А началось все с сообщения на анонимном форуме...

БЫЛ УВЕРЕН, ЧТО ОСТАНЕТСЯ НЕИЗВЕСТНЫМ

В обсуждении появился неизвестный, который представился медбратом-анестезистом, и рассказал, что намеренно убивает своих пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких. По его словам, он убил уже десять человек.

Автор сообщений был свято уверен в том, что его не поймают. Фото: vk.com/ru2ch

Обсуждение вскоре переполнилось вопросами и «утонуло». За сутки анонимные пользователи доски собрали всю информацию о предполагаемом убийце. Тот фактически сам выдал себя, приложив фотографию своего бейджа, на котором были указаны имя, отчество и профессия.

Автор анонимного признания приложил фотографию со своим бейджем. Фото: vk.com/ru2ch

РАССЛЕДОВАНИЕ ЗА СУТКИ

Поисковик по запросу выдал лишь одно совпадение. Предполагаемым убийцей оказался медицинский брат-анестезист из Кирова, Сергей Вольф. И работает он, по данным поисковика, в КОГБУЗ «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн». Главврачу больницы немедленно написал один из анонимов. Кто-то из расследующих нашел заброшенную страницу ВКонтакте подозреваемого. И понеслось.

Нашли предполагаемых родственников и знакомых анестезиста. Сравнивали фотографии. «Пробивали» друзей. Статистика по «расследованию» велась на отдельном сайте.

- Форма с фотографий с удаленных и старых страниц вк не совпадает с той, которая на фотке с пистолетом, - пишет кто-то из неизвестных. - Все знакомые пока морозятся, один сотрудник больницы сказал, что формы такой у них нет (но возможно [наврала] из-за того, что увидела на фотке пистолет). Все фотки сохранены, но пока не публикую, так как возможно этот все-таки не наш пациент.

В обсуждении нашелся медработник - по его собственным словам. И представил собственное мнение по ситуации. Как он считает, даже если проверить статистику смертей в дежурства подозреваемого и заключения вскрытий, там будут прописаны «типичные диагнозы престарелого больного».

- Смерть от удушения (асфиксии) оставляет очень характерные посмертные признаки, являющиеся предметом исследования судебно-медицинского вскрытия, обычный патологоанатом в бюро проверять эти признаки [не будет], т.к. смерть в реанимации от заболевания ну уж точно ненасильственная. Даже если зав. ОРИТ утром увидит в личке фотки и скриншоты и сопоставит со странным поведением своего [ненормального] сотрудника, в лучшем случае ему будет предложено немедленно написать заявление по собственному и поменьше [говорить], чтобы не бросать тень на честь мундира и лично свою [пятую точку]. Через две недели [он] уже будет работать в реанимации другой больницы через дорогу, т.к. очереди из желающих жить на работе за зарплату анестезистки перед отделом кадров не наблюдается. Поэтому да - огласка и больше визга, чтобы этого [ненормального] уже точно никуда и никогда больше не приняли.

Один из «следователей» связался, по его словам, через знакомых с главврачом госпиталя.

- Пока точного ответа нет, сказал, что не помнит всех сотрудников, может на фотке с пистолетом его сотрудник, а может и нет, - был ответ.

По утверждению предполагаемого убийцы, ему доставляли удовольствие чужие мучения. Фото: vk.com/ru2ch

ПРОВЕРКА ЗАПУЩЕНА

На данный момент органы прокуратуры и Следственного комитета Кировской области проводят проверку.

«Комсомолка» поинтересовалась у врача одного из медицинских учреждений, действительно ли могло такое быть, что пациента отключили от ИВЛ и этого никто не заметил? Да еще и не одного, а сразу десять человек?

- Такие аппараты должны иметь разные уровни защиты, - поделился медик, пожелавший остаться анонимным. - В случае его отключения подается звуковой «тревожный» сигнал. Но звук можно при желании выключить. Однако если умирает человек, находящийся на таком аппарате, должно производиться вскрытие. Поэтому врачи должны были установить, что пациент умер именно по этой причине.

Официальных комментариев от главврача госпиталя пока не поступало.

ОБРАЩЕНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО

В самом разгаре шумихи поступил комментарий от пострадавшей стороны - самого обвиняемого. Сергей Вольф записал видеообращение, в котором заявил, что его оклеветали. В частности, он попросил журналистов не раздувать скандал и оставить в покое его семью и его самого. А к Следственному комитету он обратился с просьбой найти и наказать виновных.