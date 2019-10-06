Непритязательные: кировчанам для счастья нужно 120 тысяч рублей в месяц

Как узнать, какую зарплату хочет человек? Конечно, спросить у него! Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос населения России и выяснил, какой уровень зарплаты сделает их счастливыми.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЗАПРОСЫ

Исследователи «прошлись» по 449 населенным пунктам нашей страны и задали вопросы о заработной плате 2500 респондентам старше 18 лет. Выяснилось, что среднестатистическому россиянину нужно для счастья получать 161 тысячу рублей в месяц. Запросы у населения разнятся в зависимости от населенных пунктов. В крупнейших городах России и аппетиты соответствующие. Москвичи хотят 212 тысяч, жители Владивостока - 205 тысяч, ростовчане - 200 тысяч.

А вот петербуржцы, на удивление, оказались всего лишь на десятом месте рейтинга. Для счастливой жизни в среднем им надо 165 тысяч рублей. Совсем как образцовым среднестатистическим россиянам.

А вот самыми непритязательными по географическому признаку оказались кировчане и оренбуржцы. Жителям нашей области для счастливой жизни хотелось бы иметь 120 тысяч рублей в месяц. Ниже запросы только в Оренбурге. Там жители хотели бы получать 115 тысяч рублей. Впрочем, есть еще одна (правда, возрастная) категория граждан, которым для счастья хватит всего лишь 118 тысяч рублей. Это молодежь от 18 до 24 лет.

Кстати, в нынешнем году жители Кировской области слегка «продешевили», занизив «счастливую сумму» на две тысячи рублей относительно прошлого года.

Исследователи заметили корреляцию между фактическим доходом населения и их запросами. Те, кто после вычетов налогов, получают зарплату ниже 30 тысяч рублей хотят «счастливые» 117 тысяч рублей. А вот у тех, кто имеет хотя бы 80 тысяч ежемесячно, планка поднимается аж до 238 тысяч.

ДОЛЖНИКИ

Если посмотреть правде в глаза, то уровень доходов наших граждан не такой уж высокий. Так, до удержания всех налогов величина средней зарплаты в Кировской области составила порядка 29 тысяч рублей. Меньше всех получают работники текстильной промышленности. В этой сфере средняя зарплата составляет 12,4 тысячи рублей.

Пенсионерам приходится еще сложнее. По региону средняя выплата для них составляет 13,8 тысячи рублей.

Красиво жить не запретишь, как говорится. А мечтать - тем более. Видимо, именно для того, чтобы достичь уровня той самой «счастливой» суммы жители региона не платят за ипотеку и коммунальные услуги. Так, на 1 июля суммарный долг жителей за кредит на жилье составил порядка 56,4 миллиарда рублей. Если поделить эту сумму на всех кировчан (в том числе детей), то каждый оказался бы в «кредитной кабале» на 46,6 тысячи рублей. Даже такая сумма может для некоторых стать неподъемной.

А вот задолженность по «коммуналке» выглядит скромнее: всего лишь «каких-то» пять миллиардов рублей. Пожалуй, когда все получат ту самую «зарплату для счастья», все долги покроются разом.