Кировчане задолжали за коммунальные услуги 5 миллиардов рублей

В нашем регионе действуют 430 поставщиков коммунальных ресурсов и 800 организаций, которые занимаются оказанием жилищных услуг, а также начисляют плату гражданам за эти услуги и капитальный ремонт.

ПРИБЫЛЬ - ПОЧТИ 500 МЛН

В Кировстате подсчитали доходы и расходы ресурсоснабжающих организаций от оказания коммунальных услуг за первое полугодие 2019 года. Так, за свои услуги предприятия получили 27,815 миллиарда рублей. Поступления от граждан (которые получают ресурс по прямым договорам с ресурсниками) составили 6,18 миллиарда рублей. Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК заплатили 1,817 миллиарда, от бюджетных организаций - 2,238 миллиарда.

Расходы ресурсников почти на 500 миллионов рублей «отстают» от доходов. Так, за оказание своих услуг поставщики ресурсов получили 27,384 миллиарда. Около трети этих средств потратили на топливо и холодную воду.

11 МИЛЛИАРДОВ ЗА ПОЛГОДА

Поражают суммы, которые заплатили кировчане за шесть месяцев. Так, за январь-июнь 2019 года жителям региона пришли платежки за услуги ЖКХ и капремонт на общую сумму 11,892 миллиарда рублей. А вот заплатили кировчане только 11,77 миллиарда (из которых 1,9 миллиарда - задолженности прошлых лет).

Кстати, путем нехитрых расчетов можно вычислить, какая сумма за полгода приходится на каждого жителя нашей области за услуги ЖКХ и капремонт. Если не учитывать, что за «коммуналку» младенцы не платят, а у всех жилплощади, условия и потребления разное, то на одного жителя плата составляет 9248 рублей.

КСТАТИ, О ДОЛГАХ

5 миллиардов рублей - общая сумма долгов физлиц за услуги ЖКХ.

2,2 миллиарда (от общей задолженности) - долги перед ресурсниками (по прямым договорам).

1,67 миллиарда должны УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК поставщикам ресурсов.

ЗА ТЕПЛО

Недавно в правительстве области прошло совещание по поводу начала отопительного сезона. Как выяснилось, в регионе у населения накопились гигантские долги перед ресурсниками за отопление. Частники не выплатили порядка трех миллиардов рублей, а организации - почти миллиард.

НАШЛИ ВИНОВНЫХ?

История, когда жители не получают тепло в холодное время, а организации - деньги за предоставляемые услуги и ресурсы, может тянуться годами. Полностью решить ее, вероятно, невозможно.

И когда стороны не могут договориться, в дело вступают контролирующие органы. Например, прокуратура. Порой оказывается, что не всегда виноваты обычные жители (и те же должники).

Например, в Кирове из-за того, что сотрудники КТК не соблюли график подключения к отоплению, без тепла остались жильцы 80 многоквартирных домов, а также девять образовательных учреждений и три медицинских.

Есть проблемы и у управляющих компаний. Больше всех в 2019 году «прославилась» компания «Акор». Жалобы на нее приходили в мэрию и прокуратуру пачками. Все привело к тому, что на организацию завели административное дело. Руководителю организации направлено представление.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Зуевском районе на бывшего руководителя местной ресурсоснабжающей компании и вовсе завели уголовное дело. Экс-глава ООО ЖКХ «Родник» обвинялся в трех эпизодах мошенничества в крупном размере, совершенного с использованием служебного положения.

- По версии следствия, в 2014-2017 годах бывший руководитель организации похитил более 440 тысяч рублей, поступивших от потребителей теплоэнергии, - сообщили в прокуратуре Кировской области.

Он передал в региональную службу по тарифам недостоверные сведения о расходах (которых в реальности не было). Дело направили в суд. Экс-руководителю грозит до пяти лет лишения свободы.