В Кировской области больше всех зарабатывают страховщики и финансисты

СЕГОДНЯ 12:36 2019-08-20T13:58:50+03:00

Их работу в среднем оценивают в 44590 рублей

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Специалисты Кировстата озвучили величину среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по региону (без удержания 13% налога). Так, труд работников организаций оценивался в 29064 рубля в период с января по июнь 2019 года. Отмечается увеличение этого показателя на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

- Рост размера оплаты труда наблюдался практически во всех отраслях экономики, - отметили в Кировстате. - исключением явилась административная деятельность, где средняя зарплата работников чуть снизилась (на 0,6%) и составила 19853 рубля.

Традиционно, больше всех зарабатывают специалисты в сфере финансовой и страховой деятельности. Их средняя зарплата составила 44590 рублей. Самыми низкооплачиваемыми сферами остаются гостиничное дело и общепит - 18625 рублей.

Однако среди всех работников «отличились» специалисты текстильной промышленности. Их средняя зарплата не превысила 12400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU