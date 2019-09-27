Пенсионеры из Кировской области в пятерке самых богатых по ПФО

СЕГОДНЯ 11:00 2019-09-27T12:44:04+03:00

В Кировской области для пенсионеров еще не самые низкие выплаты Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Самые богатые в Приволжском федеральном округе пожилые из Пермского края. Их ежемесячное пособие по возрасту на начало 2019 года составило 14070 рублей. На втором, третьем и четвертом месте - Нижегородская, Самарская области и Удмуртская республика.

Кировчане, до данным Кировстата, находятся на пятом месте по размеру средней пенсии. Наши «старички» получают 13837 рублей. Внутри области самые низкие размеры пенсии в Афанасьевском районе - 11984 рублей. А вот в областном центре их размер доходит до 14797 рублей.

Кстати, специалисты отмечают сокращение числа работающих пенсионеров. Четыре года назад их было 173,2 тысяч человек, три года назад - 91 тысяча, два года назад - 88,9 тысяч. А на 1 января 2019 количество работающих пенсионеров составило 86,4 тысячи человек (что составляет 19,6% от общей численности данной категории граждан).

ИСТОЧНИК KP.RU