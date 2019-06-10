«Бригада У» поздравит кировчан с Днем города: топ-5 фактов о 645-летии Кирова

В этом году кировчане ждут День города с нетерпением. И неудивительно, ведь за один вечер на сцене у цирка выступят популярные ведущие и многими любимые музыкальные коллективы. Празднование 645-летия развернется одновременно на 27 площадках. «Комсомолка» узнала, чем еще горожан собираются удивлять 12 июня.

1. ТРИ ЗВЕЗДЫ

Жители Кирова несколько недель подряд гадали, кто же из музыкантов на этот раз порадует их своим концертом. И вот список наконец-то озвучили в администрации города. Как оказалось, на праздник приедет не одна, а сразу три звезды: Burito, Юлианна Караулова и МакSим.

Они выступят для кировчан с 17.00 до 20.00 часов на сцене у цирка. Откроет концерт певица МакSим. Следом за ней музыкальные композиции исполнит группа Burito. Завершит мероприятие своим выступлением певица Юлианна Караулова.

2. ДЖЕМ, ИЛЬЯ И ВИКИ

Впервые за всю историю празднования Дня города и Дня России праздник в Кирове будут проводить популярные российские ведущие. Джем, Илья и Вики нагрянут в наш город накануне праздника. Во вторник участники шоу «Бригада У» проведут из Кирова эфир на всю страну.

3. ГЛАВНАЯ СЦЕНА ПЕРЕЕДЕТ

До этого года концерт, посвященный Дню города, проходил на Театральной площади. Теперь сцену установят на Октябрьском проспекте. Причина переноса концертной площадки связана с тем, что музыкальным коллективам требуется много времени для того, чтобы настроить оборудование.

- В Киров приедут сразу три команды музыкантов и звуковиков, - пояснил начальник управления культуры администрации города Иван Строй. - На настройку им понадобится не менее 5 часов. Представляете, если бы мы это все проводили на Театральной площади? Нам бы уже в 14 часов пришлось завершить программу и ждать вечера, чтобы посмотреть концерт. Поэтому мы перенесли площадку, чтобы было удобно проводить нашу торжественную часть, дать выступить местным коллективам и не мешать профессиональным артистам.

Конструкцию установят на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Красноармейской, в районе местных гостиниц. Сцена будет расположена «лицом» на юг, в сторону Чистых Прудов.

4. 27 ПЛОЩАДОК ДЛЯ ПРАЗДНОВАНИЯ

В День города в Кирове будет действовать 27 площадок. Их разместят не только в центральной части города, но и в других микрорайонах, в том числе, в пригороде.

На Театральной площади с 11.50 стартует автопробег «Команда-645». Затем, до 17.00 для кировчан пройдет концертная программа. После этого для пожилых горожан состоится танцевальный вечер Соломона Сахара. Там же в течение всего дня жители смогут стать участниками фестиваля кафе и ресторанов города. Специально, чтобы провести мастер-класс в Киров приедет ведущий шеф-повар из Москвы Дмитрий Табаков.

В Александровском саду с 11.00 до 17.00 будут выступать творческие коллективы города. В шахматном домике пройдут интеллектуальные игры, а на детской площадке с обеда начнется настоящий театральный фестиваль. На нем выступят городские студии и коллективы.

Кроме того, по городу будет курсировать «Театральный троллейбус». Его пассажиров ждут необычные остановки. Только в День города кировчане смогут оказаться на «Театральном проспекте», «Аллее звезд», проехать по «Переулку экспериментальному». Полный список мероприятий можно найти в нашей афише.

5. ЧЕТЫРЕ САЛЮТА

Завершится День города праздничным салютом. Он состоится в 22.00 на набережной Грина. В это же время горожане смогут полюбоваться на фейерверки в Кочуровском парке и в Нововятском районе. Накануне Дня города, 11 июня, в это же время салют планируется в микрорайоне Коминтерн.

ВАЖНО

Сотрудники УМВД предупреждают кировчан, что на праздничные площадки не будут пропускать нетрезвых жителей. Также с собой нельзя будет пронести алкоголь и крупногабаритные клади.

Кроме того, во время массовых мероприятий часто теряются дети. Родителям советуют проверить, заряжен ли телефон у ребенка. С детьми стоит обговорить конкретное место, куда они смогут подойти в том случае, если потеряются.