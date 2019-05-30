На Дне города выступят Burito, Юлианна Караулова и МакSим
Кировчан поздравят сразу три популярных музыканта
Игорь Бурнышев выступит на площади у циркаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Стало известно имя третьей звезды, которая приедет в Киров в День города. В среду, 12 июня, жителей поздравит с праздником группа Burito.
Солист группы Игорь Бурнышев родом из Ижевска. Ранее он был участником коллектива «Банд’Эрос». В группе музыканта в соцсети «Вконтакте» сообщается, что Burito выступят на площади у цирка.
Напомним, что также в День города на сцену выйдут певицы Юлианна Караулова и МакSим. Они поздравят кировчан и исполнят известные хиты.
ИСТОЧНИК KP.RU