На Дне города выступят Burito, Юлианна Караулова и МакSим

СЕГОДНЯ 09:42 2019-05-30T11:31:04+03:00

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Стало известно имя третьей звезды, которая приедет в Киров в День города. В среду, 12 июня, жителей поздравит с праздником группа Burito.

Солист группы Игорь Бурнышев родом из Ижевска. Ранее он был участником коллектива «Банд’Эрос». В группе музыканта в соцсети «Вконтакте» сообщается, что Burito выступят на площади у цирка.

Напомним, что также в День города на сцену выйдут певицы Юлианна Караулова и МакSим. Они поздравят кировчан и исполнят известные хиты.

ИСТОЧНИК KP.RU