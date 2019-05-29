2019-05-29T17:29:10+03:00
Общество

Поздравить кировчан с Днем города приедут сразу три звезды

Об этом «Комсомолке» рассказали свои источники
Анна КРЮКОВА
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Одна из приглашенных артистов - певица МакSимОдна из приглашенных артистов - певица МакSимФото: Евгения ГУСЕВА
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В среду, 12 июня, кировчане будут праздновать День города. По традиции жителей приедут поздравить известные музыканты. На этот раз в Киров в честь 645-летия приедут сразу три звезды. Среди них певицы Юлианна Караулова и МакSим. Об этом «Комсомолке» сообщили свои источники.

В отличие от прошлых лет, концерты звезд пройдут не на Театральной площади. Планируется, что музыканты поздравят кировчан со сцены у цирка на Октябрьском проспекте.

Имя третьего исполнителя редакция сообщит завтра. Известно, что популярный музыкант родом из Ижевска.

Напомним, что в предыдущие годы на Дне города в Кирове выступали группы «Звери», «Город 312» и «ДДТ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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