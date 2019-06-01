Афиша на День города в Кирове 2019: на юбилее выступят МакSим, Burito и Юлия Караулова

12 июня - красный день календаря. Для жителей страны этот день наполнен патриотизмом и любовью к Родине. Для кировчан же 12 июня - двойной праздник: в этот день мы отмечаем день рождения нашего города.

Этот праздник для горожан давно уже стал одним из обязательных летних мероприятий: музыка, танцы, конкурсы, фейерверки. Пропустить такой фестиваль под открытым небом - преступление. Особенно, если учесть, что в последние годы поздравить кировчан с праздником приезжают самые любимые и популярные музыканты.

Однако оставим прелюдии в стороне: представляем вашему вниманию программу торжественных мероприятий, посвященных 645-ой годовщине Кирова. В этом году отмечать День города будут сразу на 31-й открытой площадке.

ГЛАВНЫЕ ГОРОДСКИЕ ПЛОЩАДКИ

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

Традиционно главной площадкой для празднеств и гуляний станет Театральная площадь. В этом году на ней пройдут не только музыкально-танцевальные выступления - вся «театралка» станет обителью вкуса и пьянящего запаха. С утра и до девяти часов вечера, на площади пройдет фестиваль ведущих кафе и ресторанов города Кирова «Вкусная Вятка». В рамках мероприятия гостей ждет кулинарно-развлекательная программа и мастер-классы. А в 11.50 от Драматического театра стартует автопробег «Команда-645».

Ровно в полдень на главную городскую сцену выйдут руководители города и области. Первые лица поздравят кировчан с юбилейным праздником, а также вручат подросткам паспорта и вместе со всем городом исполнят гимн России и Кирова. Вместе с ними кировчане запустят в небо десятки воздушных шаров.

Уже в 13.20 на Театральной площади начнутся концертные программы от творческих коллективов города.

ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ

С девяти утра до двух часов дня на Октябрьском проспекте пройдут тренировочные заезды «Асфальтовое кольцо», Кубок города по картингу и Чемпионат по дуатлону.

С 14.00 до 18.00 на сцене будут настраивать звук и свет для выступления приглашенных звезд. С 18.00 до 21.00 на Октябрьском проспекте состоится концерт с участием трех звезд российской эстрады.

С 10.00 до 18.00 рядом с Октябрьским проспектом в парке имени Кирова пройдет фестиваль ГТО, а также стартует первый этап автозвуковых соревнований «Раска-Россия».

Праздник на Октябрьском проспекте закончится в 21.00 фейерверком. А спустя час салют начнется на Набережной Грина.

ХЭДЛАЙНЕР ПРАЗДНИКА

В прошлом году на праздник приезжала группа «Звери». Кировчане были рады и счастливы звездам такого уровня на Дне города. Вживую услышать «Районы-кварталы», «Дожди-пистолеты», «Рома, извини» и многие другие хиты группы пришло больше десяти тысяч человек.

Весь год мы гадали: кого же администрация пригласит на юбилейный день рождения? Звезда должна быть просто космос! Наши ожидания были оправданы: ведь 12 июня в городе выступят три артиста! МакSим, Burito и Юлия Караулова!

В этот раз площадкой для проведения звездного концерта станет сцена на Октябрьском проспекте, у цирка. Каждая звезда будет выступать час.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД

В Александровском саду праздничная программа начнется в 11.00.

До пяти часов на сцене в парке будут выступать творческие коллективы города Кирова. Также кавер-концерты пройдут и на сцене «Диско лайф Ретро FM». На веранде, известной как шахматный домик, пройдет пять интеллектуальных игр «Час с Капучино».

С обеда на детской площадке начнется настоящий театральный фестиваль. На нем выступят городские студии и коллективы.

КОЧУРОВСКИЙ ПАРК

В Кочуровском парке с 14.00 до 16.00 состоится концертная программа «У нас на Вятке свои порядки». В девять вечера - запуск фейерверка.

ПАРК ИМЕНИ ГАГАРИНА

В парке имени Юрия Гагарина концертно-развлекательная программа намечена с 11.00 до 16.30. В центре внимания - коллективы учреждений дополнительного образования.

ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ СПАССКОЙ

На «Вятском Арбате» пройдет выставка народных промыслов. Она начнется в 11.00. Мастер-классы и интерактивные концертные программы закончатся в пять вечера.

ПАРК «АПОЛЛО»

Самые долгие праздничные гулянья пройдут в парке Аполло. Там развлекательная программа запланирована с 11.00 до 22.00.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

В Ботаническом саду традиционно пройдет art-программа: с 16 до 21 часа.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Череда праздников не обойдет стороной и Ленинский район. Так, с 18.00 до 20.00 торжественные мероприятия пройдут на площадках у Дома культуры поселка Захарищевы, Дворца культуры и спорта в поселке Дороничи. Утренние праздники пройдут в музейно-выставочном комплексе «Диорамы», на стадионе «Локомотив» и в парке отдыха «Лянгасово».

Место: ДК поселка Захарищевы, улица Карнавальная, 1

Время: 18.00 - 20.00

Фото: СК Россия

Место: ДКиС поселка Дороничи, улица Центральная, 2а

Время: 18.00 - 20.00

Фото: ЦД радужный

Место: Музейно-выставочный комплекс «Диорама»

Время: 10.00 - 14.00

Фото: СК Россия

Место: Стадион «Локомотив», улица Центральная, 2а

Время: 11.00 - 13.00

Фото: ЦД Радужный

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

В Октябрьском районе будут открыты шесть праздничных площадок.

В Бахте активисты организуют праздник села «Я здесь живу и край мне этот дорог», на площади Центра культуры и досуга в селе Русское, на площади у социально-культурного центра «Семья» и в сквере у ДК «Родина». Также праздник «Мой любимый город!» пройдет в парке Победы, а на площади у ОДНТ пройдет рок-фестиваль «На «Машинке».

Место: ДК села Бахта

Время: 11.00 - 13.00

Фото:

Место: Сквер у ДК «Родина»

Время: 12.00 - 14.00

Фото: СК Россия

Место: Площадь у социально-культурного центра «Семья», улица Ленинградская, 1

Время: 13.00 - 15.00

Фото: ЦД Радужный

Место: Площадка Областного дома народного творчества, Октябрьский проспект, 38

Время: 13.00 - 16.00

Фото: СК Россия

Место: Парк Победы

Время: 15.00 - 17.00

Фото: ЦД Радужный

Место: Площадь Центра культуры и досуга села Русское

Время: 15.00 - 22.00

Фото:

НОВОВЯТСКИЙ РАЙОН

День города в Нововятском районе будут отмечать на трех площадках: у спорткомплекса «Россия», центре досуга «Радужный», а также в парке ЛПК.

В центре досуга и парке гуляния начнутся в 11.00, а у спорткомплекса праздничная программа начнется в шесть вечера. В завершение гуляний небо озарится десятками огней от фейерверка.

Место: Спорткомплекса «Россия», улица Гагарина, 6а

Время: 18.00 - 22.00

Фото: СК Россия

Место: Центре досуга «Радужный», переулок Школьный, 3

Время: 18.00 - 22.00

Фото: ЦД Радужный

Место: Парк ЛПК, улица Парковая, 1а

Время: 18.00 - 22.00

Фото: парк ЛПК

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

В микрорайоне Коминтерн, на стадионе состоится праздник в честь Дня России и Дня города Кирова. С семи до десяти вечера кировчане смогут повеселиться на славу. Закончится торжество фейерверком. Праздничные мероприятия запланированы и у площадки Дома культуры села Порошино и Сидоровка, а также на детской площадке в микрорайоне КМДК.

Место: Площадка Дома культуры села Порошино, улица Боровицкая, 22

Время: 13.00

Фото: СК Россия

Место: Коминтерновский стадион, улица Павла Корчагина, 39

Время: 19.00 - 22.00

Фото: стадион

Место: Детская площадка дома №10а, улица Лесозаводская

Время: 15.00

Фото: кмдк

Место: ДК Сидоровка

Время: 17.00

Фото: Сидоровка

ПРОЕЗД ЗАКРЫТ

Из-за множества праздничных, торжественных мероприятий на некоторых дорогах 11 и 12 июня будет перекрыто автомобильное движение и запрещены остановки транспорта.

Запрещены остановка и стоянка транспорта на проезжей части:

с 7.00 11 июня до 22.00 12 июня:

- по Октябрьскому проспекту на участке от улицы Красноармейской до улицы Милицейской;

с 18.00 11 июня до 22.00 12 июня:

- по улице Карла Либкнехта на участке от улицы Преображенской до улицы Спасской,

- по улице Карла Маркса на участке от улицы Преображенской до улицы Спасской,

- в проезде на Театральную площадь у дома № 63 по улице Карла Маркса;

12 июня с 7.00 до 23.00:

- по улице Казанской на участке от улицы Профсоюзной до улицы Герцена,

- по набережной Грина, Динамовском проезду, Гостиничному переулку, Пионерскому переулку,

- по улице Московской на участке от улицы Ленина до набережной Грина,

- по улице Преображенской на участке от улицы Ленина до улицы Казанской,

- по улице Труда на участке от улицы Ленина до набережной Грина,

- по улице Мопра на участке от улицы Ленина до набережной Грина,

- по улице Розы Люксембург на участке от улицы Ленина до набережной Грина;

12 июня с 7.00 до 15.00 у дома № 1 по улице Ленинградской.

Движение будет перекрыто:

11 июня с 21.50 до 22.10 по улице Павла Корчагина от дома № 60 до дома № 74;

12 июня с 6.00 до 22.00:

- по Октябрьскому проспекту на участке от улицы Красноармейской до улицы Милицейской,

- по улице Пролетарской на участке от улицы Дерендяева до Октябрьского проспекта;

12 июня с 7.00 до 22.00:

- по улице Карла Либкнехта на участке от улицы Преображенской до улицы Спасской;

12 июня с 21.00 до 23.00:

- по улице Казанской на участке от улицы Профсоюзной до улицы Герцена,

- по набережной Грина, Динамовскому проезду, Гостиничному переулку, Пионерскому переулку,

- по улице Пристанской на участке от улицы Спасской до Слободского спуска,

- по улице Московской на участке от улицы Ленина до набережной Грина,

- по улице Преображенской на участке от улицы Ленина до улицы Казанской,

- по улице Пятницкой на участке от улицы Ленина до улицы Казанской,

- по улице Труда на участке от улицы Ленина до набережной Грина,

- по улице Мопра на участке от улицы Ленина до набережной Грина,

- по улице Розы Люксембург на участке от улицы Ленина до набережной Грина,

- по улице Советской на участке от улицы Ленина до улицы Казанской,

- по улице Профсоюзной на участке от улицы Ленина до старого моста через реку Вятку,

- по улице Заводской на участке от дома № 2а по улице Заводской до улицы Профсоюзной,

- по улицам Луначарского и Пермской;

- по старому мосту через реку Вятку,

- по Слободскому тракту от старого моста через реку Вятку до улицы Павла Корчагина.

Кроме того, пешеходы не смогут пройти по старому мосту через реку Вятку 12 июня, с 21.00 до окончания фейерверка.