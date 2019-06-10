«Бригада У» проведет для кировчан праздничный концерт на Дне города

СЕГОДНЯ 12:04 2019-06-10T13:03:58+03:00

11 июня популярные ведущие «Европы Плюс» проведут из Кирова эфир на всю страну Фото: Борис КУДРЯВОВ

Джем, Илья и Вики приедут в наш город накануне юбилея

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Популярные ведущие «Европы Плюс» поздравят кировчан с Днем города. Участники шоу «Бригада У» проведут для жителей концерт в среду, 12 июня. Об этом сообщили в администрации города.

- Впервые за все время празднования Дня города концерт в Кирове проведет популярная группа ведущих, участники шоу «Бригада У», - отметил начальник управления культуры администрации города Иван Строй. - Кроме того, накануне праздника они проведут эфир на всю страну из Кирова.

Напомним, что 12 июня на Дне города выступят сразу три звезды: группа «Бурито», певицы Юлианна Караулова и МакSим. Они поздравят кировчан со сцены, которую установят на Октябрьском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU