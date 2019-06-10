«Бригада У» проведет для кировчан праздничный концерт на Дне города
Популярные ведущие «Европы Плюс» поздравят кировчан с Днем города. Участники шоу «Бригада У» проведут для жителей концерт в среду, 12 июня. Об этом сообщили в администрации города.
- Впервые за все время празднования Дня города концерт в Кирове проведет популярная группа ведущих, участники шоу «Бригада У», - отметил начальник управления культуры администрации города Иван Строй. - Кроме того, накануне праздника они проведут эфир на всю страну из Кирова.
Напомним, что 12 июня на Дне города выступят сразу три звезды: группа «Бурито», певицы Юлианна Караулова и МакSим. Они поздравят кировчан со сцены, которую установят на Октябрьском проспекте.
ИСТОЧНИК KP.RU