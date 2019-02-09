В администрации Кирова будут награждать крапивой «мастеров парковки»

Раньше в Кирове жаловались на уборку снега - теперь возникли вопросы и к вывозу мусора. В соцсетях порой публикуются фотографии переполненных контейнеров. Такое может происходить и по вине самих жильцов: припарковал авто на подъезде к контейнерной площадке - спецтехника не смогла до нее добраться.

Снимки нарушителей уходят в специальную инспекцию. Фото: пресс-служба города Кирова

Снимки нарушителей уходят в специальную инспекцию. Фото: пресс-служба города Кирова

Фотографии всех машин, которые мешают проезду мусоровозов, уходят прямиком в специальную инспекцию, которая и привлекает водителей к ответственности. Однако, по мнению сити-менеджера Ильи Шульгина, некоторые «мастера парковки» заслуживают отдельных призов.

- Мы будем отбирать фотографии самых вопиющих случаев блокировки мусорных площадок, - приводит слова Шульгина пресс-служба города Кирова. - Планируем еженедельно выбирать «победителя» и вручать приз - сушеную крапиву. Она, как известно, жжет, а «мастера парковки» жгут ничуть не хуже!

Илья Шульгин решил отдельно поощрять самых выдающихся автолюбителей. Фото: пресс-служба города Кирова

Снимки будут регулярно публиковаться на сайте мэрии, а «герои» смогут забрать свою награду прямо в здании администрации города.

Напомним, Кировская область вошла в число регионов России, в которых с 1 января была запущена «мусорная» реформа. Теперь за сбор, вывоз и захоронение отходов отвечает региональный оператор «Куприт». Жители Кирова и Кирово-Чепецка платят за мусор с «квадрата», а в районах плата зависит от числа прописанных в жилье человек.

ИЗ КОНТЕЙНЕРА НЕ УБИРАЮТ МУСОР. ПОЧЕМУ?

Ранее в пресс-центре «Комсомолки» побывали общественные инспекторы корпуса экологического контроля. Активисты рассказали, почему баки с отходами могут подолгу оставаться переполненными.

1. К площадке трудно подъехать.

С дорог, ведущих к бакам, подчас не убирают снег. Нередко подъезды к площадкам блокируют и автомобили жильцов. В таком случае коммунальщики просто не могут добраться до контейнеров.

2. Соседи складируют строительный мусор.

По нормам, мусоровозы должны вывозить лишь твердые коммунальные отходы и крупногабаритный мусор. Однако в контейнерах и вокруг них нередко можно встретить строительный мусор. Однако отходы, оставшиеся после ремонта, можно вывезти лишь по специальному договору с «Купритом».

3. Проблемы с логистикой.

Некоторые площадки оборудованы в неудобных для жителей местах. Люди годами привыкают ходить на работу и обратно домой одними и теми же маршрутами - если площадка оборудована в другом месте, она будет пустовать. Такое возможно, даже если две площадки находятся на расстоянии 20-30 метров, подобные примеры в Кирове уже есть. Инспекторы сообщат в «Куприт» обо всех таких случаях и предложат поменять места расположения баков.

Сообщить о проблемах с вывозом мусора теперь можно напрямую в «Куприт»Фото: Валентина РОГАЧЕВА

ВАЖНО

8 (8332) 68-03-56 - горячая линия регионального оператора «Куприт». Сообщите по указанному номеру о любых проблемах с вывозом мусора.