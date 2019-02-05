Илья Шульгин - коммунальщикам: «Давайте набросаем вам под дверь мусор и скажем - «Ждите!»

СЕГОДНЯ 18:58 2019-02-05T18:58:58+03:00

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«Обратите внимание! Деревня Гуси, в районе дома № 11 - переполнение на контейнерной площадке. Жители информируют, что мусор не вывозился с субботы». Такое сообщение появилось в мессенджер-группе администрации Кирова и подрядчиков, которые занимаются сбором и вывозом отходов. На это подрядчик, обслуживающий деревню, ответил: «Здесь вывоз один раз в неделю, ждите».

- Что значит «ждите»? - приводит слова сити-менеджера Ильи Шульгина пресс-служба города Кирова. - Измените график вывоза или добавьте бак для отходов! Давайте набросаем вам под дверь мусор и скажем - «Ждите!».

Шульгин подчеркнул, что любые проблемы с вывозом отходов должны решаться в течение суток. Представители регионального оператора «Куприт» в ответ сообщили, что проведут работу с подрядчиком и изменят график вывоза мусора, либо увеличат количество контейнеров на площадке в деревне Гуси.

ИСТОЧНИК KP.RU