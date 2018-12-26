В Кирове и Чепецке за мусор будут платить с «квадрата»

СЕГОДНЯ 15:14 2018-12-26T16:06:50+03:00

Тарифы на вывоз отходов вступят в силу уже 1 января 2019 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

Сегодня министр энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Редькин рассказал, как в регионе планируют начислять плату за мусор. Кировчане и жители Кирово-Чепецка будут платить за вывоз отходов с квадратного метра, а жители районов - с человека.

Тариф по Кирову утвержден на уровне 4 рублей 91 копейки за «квадрат», чепчане будут платить по 4 рубля 75 копеек. Для жителей сел и деревень плата составит 114 рублей 75 копеек с человека. Напомним, данные тарифы вступают в силу уже с 1 января 2019 года.

- При определении способа оплаты учитывались данные статистики, - пояснил Игорь Редькин. - Оказалось, что 78% кировчан живут в квартирах площадью меньше 54 квадратных метров, поэтому большинству горожан выгоднее платить с «квадрата», а не с человека.

Напомним, тариф на сбор, вывоз и захоронение мусора в Кировской области изначально планировали утвердить еще в начале декабря.