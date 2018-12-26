2018-12-26T16:06:50+03:00
Недвижимость

В Кирове и Чепецке за мусор будут платить с «квадрата»

В правительстве определились с тарифом
Александр ЧАРУШИНМария Петрова
Поделиться:
Тарифы на вывоз отходов вступят в силу уже 1 января 2019 годаТарифы на вывоз отходов вступят в силу уже 1 января 2019 годаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Сегодня министр энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Редькин рассказал, как в регионе планируют начислять плату за мусор. Кировчане и жители Кирово-Чепецка будут платить за вывоз отходов с квадратного метра, а жители районов - с человека.

Тариф по Кирову утвержден на уровне 4 рублей 91 копейки за «квадрат», чепчане будут платить по 4 рубля 75 копеек. Для жителей сел и деревень плата составит 114 рублей 75 копеек с человека. Напомним, данные тарифы вступают в силу уже с 1 января 2019 года.

- При определении способа оплаты учитывались данные статистики, - пояснил Игорь Редькин. - Оказалось, что 78% кировчан живут в квартирах площадью меньше 54 квадратных метров, поэтому большинству горожан выгоднее платить с «квадрата», а не с человека.

Напомним, тариф на сбор, вывоз и захоронение мусора в Кировской области изначально планировали утвердить еще в начале декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В новогодние праздники в регионе будут работать аварийные бригады
Несуществующие запчасти для машины обошлись кировчанке в 4 700 рублей
Открыт прием заявок на курс «Ростелеком. DataTalks»
У старинных зданий и церквей региона установят таблички с QR-кодами
В Кирове изъяли более 7,5 тысяч литров поддельного алкоголя
В Кирове уголовник выпил, украл телефон и вернулся в тюрьму
В аварии с фурой на трассе «Вятка» погибла супружеская пара
В Кировской области появятся 7 ледовых переправ
Прогноз погоды на новогоднюю ночь в Кирове: будет снежно и ветрено
В Кирове полиция ищет вора-альфонса: мужчина может скрываться на пилорамах
Нападение на интернет-кафе: кировчанин с пистолетом связал сотрудницу и забрал деньги
В Котельниче ИЖ влетел в электрический столб: двое погибших
Житель Нолинска напивался и избивал своего 5-летнего сына
«Родина» уступила «Строителю» на домашнем льду
Дед Мороз-полицейский проводил кировских школьников на Общероссийскую новогоднюю елку
Найдено тело пропавшей кировчанки: женщину убил знакомый
В Мурашах мужчина спаивал 14-летнюю знакомую своего сына
В Кирове открылся единственный офлайн-магазин японских пижам кигуруми
В новогоднюю ночь кировчанам придется заплатить за проезд 40 рублей
Житель Верхнекамского района до смерти избил сожителя матери
В Кирове Дед Мороз обокрал женщину
После Нового года кировчане смогут летать в Нарьян-Мар прямыми рейсами
Следком возбудил уголовное дело по факту пропажи 40-летней жительницы Мурашей
В Нолинске иномарка сбила ребенка: мальчика госпитализировали