«Людям просто не хватает информации»: экологические инспекторы - о ходе «мусорной» реформы

С 1 января в Кировской области, как и во многих других регионах, действует новая схема обращения с отходами. Региональный оператор «Куприт» собирает, вывозит и захоранивает мусор со всех уголков региона. Однако в соцсетях до сих пор публикуется немало жалоб на переполненные контейнеры.

Как прошел первый месяц работы «мусорной» реформы в нашем регионе? С какими проблемами сталкиваются кировчане и «Куприт»? Об этом в пресс-центре «Комсомольской правды» рассказали общественные инспекторы корпуса экологического контроля.

ПОМЕШАЛА ЗИМА

Корпус экологического контроля появился в феврале 2017 года. В нем состоят простые кировчане, прошедшие специальное обучение. Два года инспекторы выявляли несанкционированные свалки и участвовали в рейдах Минохраны окружающей среды. Теперь, после введения новой схемы обращения с отходами, они уделяют немало внимания и вопросу «замусоренности» региона.

- В Кирове поначалу сложилась трудная ситуация, - рассказал координатор корпуса общественных инспекторов экологического контроля Александр Штин. - Плюс часть проблемных площадок мы выявили по жалобам в соцсетях. В итоге было решено провести рейды в Кирове, Кирово-Чепецке, Слободском и Неме.

На сегодня инспекторы проверили 72 контейнерные площадки, проблемной оказалась каждая шестая из них. В большинстве случаев мусорные баки попросту переполнены, но были и другие нарушения.

- Мы осматривали площадки по всем параметрам, - сообщил главный общественный инспектор корпуса экологического контроля Никита Рачеев. - Есть ли на баке крышка, тяжелая ли она, из каких материалов сделан контейнер, оборудована ли сама площадка по всем правилам, сколько стоит контейнеров. Главной трудностью в рейдах стали погодные условия. Завьюжит - и вообще не видно, как оснащена площадка для сбора мусора.

Общественные инспекторы корпуса экологического контроля в пресс-центре «Комсомольской правды»Фото: Елизавета Захарова

- Раньше баки на Филейке бывали переполнены мусором, - поделился общественный инспектор корпуса экологического контроля Владимир Плюснин. - После старта «мусорной» реформы проблема была решена, все отходы вывозятся. Вообще реформа стала серьезным толчком для нашей работы. Теперь мы регулярно проверяем контейнерные площадки. Как выяснилось, у половины баков в Кирове легкие и удобные крышки, большинство оборудовано и педалями. А вот в районах зачастую стоят старые металлические баки, некоторые даже ничем не закрыты.

По норме каждая контейнерная площадка должна иметь ограждение и навес, а баки должны стоять на твердом покрытии.

Общественники считают, что созданию полноценных мусорных площадок помешала зима. В холодную погоду коммунальщики не могут вести строительные работы и оборудовать площадки по всем правилам. По словам инспекторов, к апрелю-маю проблема должна быть полностью решена.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРОБЛЕМ - В ЧЕПЕЦКЕ

В целом ситуация с вывозом мусора в регионе не кажется критической. В Неме и Слободском переполненных баков активисты так и не обнаружили, в Кирове их также было немного.

- Больше всего проблемных площадок мы нашли в Чепецке, - подчеркнул Александр Штин. - Ситуация с контейнерными площадками в Кирове отличается от одного микрорайона к другому. Где-то есть строительный мусор, где-то нет подходов к бакам, а на некоторых площадках, наоборот, контейнеров слишком много и все они в итоге остаются полупустыми.

Рейды пока что приходятся на одни и те же адреса: каждую площадку общественники проверяют «в динамике», по 2-3 раза, чтобы увидеть, улучшилась ли ситуация, и понять, с чем это может быть связано.

- Конечно, проверка 72 площадок - недостаточный для нашего региона масштаб, - рассказал Никита Рачеев. - Вскоре планируем расширять географию наших рейдов. В Орловском районе и Вятских Полянах уже есть готовые к работе инспекторы, вскоре они также начнут проверки контейнеров. В остальных районах мы постепенно создаем отделения нашего корпуса.

Подчас коммунальщики просто не могут проехать к мусорным бакам. Фото: admkirov.ru

По словам активистов, проверкам подлежат не только контейнеры, расположенные у многоквартирных домов, но и площадки в частном секторе, у крупных магазинов и ТЦ.

- Переполненных баков там мы не обнаружили, - подчеркнули инспекторы. - Сейчас тревогу бьют только в районах, но она в итоге выливается в соцсети. Это удобно: там есть сообщество «Куприта» и практически на все заявки оператор реагирует в течение суток.

Итоги рейдов по мусорным площадкам в итоге выльются в рекомендательное письмо для «Куприта». Инспекторы приложат к нему таблицу с фотографиями контейнеров, а заодно поделятся своими мыслями и идеями о том, что можно изменить в работе по вывозу мусора.

- Людям просто не хватает информации, - заключили общественники. - Один из возможных выходов - выставить у контейнеров таблички, на которых будет указан график вывоза отходов. Тогда жильцы будут понимать, по каким дням и в какое время мусор будет убран с их площадки.

ПОЧЕМУ ИЗ НАШЕГО КОНТЕЙНЕРА НЕ УБИРАЮТ МУСОР?

- К площадке трудно подъехать.

С дорог, ведущих к бакам, подчас не убирают снег. Нередко подъезды к площадкам блокируют и автомобили жильцов. В таком случае коммунальщики просто не могут добраться до контейнеров.

- Соседи складируют строительный мусор.

По нормам, мусоровозы должны вывозить лишь твердые коммунальные отходы и крупногабаритный мусор. Однако в контейнерах и вокруг них нередко можно встретить строительный мусор, оставленный жильцами после ремонта. Коммунальщики в итоге не вывозят такие отходы. По словам инспекторов, «никто не в курсе, что нужно заключать отдельный договор» на вывоз строительных отходов. Однако это действительно так: мусор, оставшийся после ремонта, можно вывезти по специальному договору с «Купритом».

- Проблемы с логистикой.

Некоторые площадки оборудованы в неудобных для жителей местах. Люди годами привыкают ходить на работу и обратно домой одними и теми же маршрутами - если площадка оборудована в другом месте, она будет пустовать. Такое возможно, даже если две площадки находятся на расстоянии 20-30 метров, подобные примеры в Кирове уже есть. Инспекторы сообщат в «Куприт» обо всех таких случаях и предложат поменять места расположения баков.