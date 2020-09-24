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Депутату ОЗС Кировской области Ягдарову, расстрелявшему двух собак, вынесли приговор

Резонансное дело, потрясшее всю область, получило свою развязку
Маргарита Акагиева
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Депутат ОЗС Кировской области Вячеслав Ягдаров расстрелял двух охотничьих собак. Фото: zsko.ru

Депутат ОЗС Кировской области Вячеслав Ягдаров расстрелял двух охотничьих собак. Фото: zsko.ru

Завершилось скандальное дело с расстрелом охотничьих собак жителя Зуевского района. Депутату ОЗС Вячеславу Ягдарову наконец вынесли приговор. Суд счел его виновным за «жестокое обращение с животными» и «умышленное уничтожение чужого имущества». Наказанием стали штраф и моральная компенсация потерпевшему. «Комсомолка» рассказывает, что произошло в тот день.

«Я ТУТ КОРОЛЬ»

Резонансное дело потрясло всю Кировскую область перед самым Новым годом. 29 декабря 2019 года в соцсетях появилось видео, где охотник из Зуевского района Андрей Рогачев рассказывает, что его собак убили. Хладнокровно расстреляли из ружья. И называет имя виновника: депутат областного Заксобрания Вячеслав Ягдаров. Охотник уверен, что именно он убил псов. И показывает на видео тела своих собак, а также отстрелянные гильзы.

- Я его спрашиваю: «Как ты так убиваешь охотничьих собак?». А он ответил: «Мне [наплевать]. Я здесь король, я здесь хозяин. Что хочу, то и делаю», - говорит хозяин застреленных питомцев на видео.

В тот день хозяин псов вместе с отцом собрался в лес у поселка Соколовка - проверить капканы. И взял с собой на выгул верных питомцев - западносибирских лаек Дыма и Пулю. Когда охотники уже собрались возвращаться к псам, раздался рев снегохода, а после - несколько выстрелов. Мужчины предположили, что это депутат Ягдаров ездит и «гоняет лис», и не придали значения звукам.

Однако вернувшись на место, где они оставили лаек, охотники обнаружили лишь их тела. А рядом виднелись следы снегохода да валялись стреляные гильзы.

Как рассказал «Комсомолке» Андрей, депутат сам позвонил ему спустя некоторое время, буквально признавшись, что застрелил его псов.

- Я ему говорю: «Ты зачем собак застрелил, чем они помешали тебе?» На что он мне ответил: «Ну да, застрелил. У хорошего хозяина собака должна сидеть дома». Затем он засмеялся и отключился.

Мужчина, не собираясь оставлять депутата безнаказанным, написал в полицию заявление. Сотрудники УМВД забрали на экспертизу и гильзы, и тела собак. И уже 1 января региональный Следком возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с животными и умышленного уничтожения чужого имущества. Размер ущерба, причиненного охотнику, оценили в 108 тысяч рублей.

Рядом с местом убийства собак валялись стреляные гильзы. Фото: Андрей Рогачев

Рядом с местом убийства собак валялись стреляные гильзы. Фото: Андрей Рогачев

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

ОЗС Кировской области выразило свое порицание депутату.

- Законодательное Собрание Кировской области, безусловно, осуждает жестокое обращение с животными, - прокомментировали в Заксобрании инцидент. - Необходимо установить все факты произошедшего и получить правовую оценку случившегося.

Кроме того, в тот же день приостановили членство Ягдарова в партии власти.

ШТРАФ И МОРАЛЬНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ

Расследование уголовного дела завершилось в начале июня 2020 года. Ягдарову в тот момент избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сам он вину в совершенном так и не признал.

Дело отправили в Зуевский районный суд, и наконец состоялось заседание, на котором Ягдарову вынесли приговор. Как установили в итоге, мужчина пять раз выстрелил в животных, которые не проявляли к нему абсолютно никакой агрессии.

Приговором депутату стал штраф в размере 240 тысяч рублей. Кроме того, Ягдарова обязали выплатить потерпевшему компенсацию за материальный ущерб и моральный вред. Напомним, за одно только «жестокое обращение с животными» депутат вполне мог сесть в тюрьму. Максимальная санкция по этой статье - до пяти лет лишения свободы.

КриминалОбщество: ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

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