«Я тут король»: депутат ОЗС Кировской области хладнокровно расстрелял охотничьих собак

СЕГОДНЯ 17:12 2019-12-30T20:27:41+03:00

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В Зуевском районе 29 декабря в поле у поселка Соколовка депутат областного Заксобрания VI созыва застрелил двух охотничьих собак. Видео, где владелец животных рассказывает о случившемся, появилось в соцсетях. Охотник уверенно заявляет: его собак, Дыма и Пулю, убил именно депутат Вячеслав Ягдаров.

- Я его спрашиваю: «Как ты так убиваешь охотничьих собак?». А он ответил: «Мне похрену. Я здесь король, я здесь хозяин. Что хочу, то и делаю», - говорит хозяин застреленных питомцев на видео.

«Комсомолка» связалась с владельцем собак, охотником Андреем Рогачевым. Мужчина подробно рассказал, что произошло.

- С отцом накануне мы договорились съездить в лес, проверить капканы, - сообщает Андрей. - С собой взяли собак, чтобы их выгулять, пока занимаемся своими делами. Капканы проверили, стали собираться обратно и слышим рев снегохода, затем пять выстрелов, а через 15-20 секунд еще два.

На снегу видны следы снегохода «Буран». Фото: Андрей Рогачев

Мужчины предположили, что это ездит и «лис гоняет» депутат Заксобрания Вячеслав Николаевич Ягдаров. Андрей со своим отцом сели в «УАЗик» и поехали на то место, где должны были бегать псы, и нашли лишь два бездыханных тела. Вокруг виднелись следы «Бурана» и валялись гильзы.

- Через полчаса звонит сам Ягдаров. Спросил, вызывали ли его охотники? Я ему говорю: «Ты зачем собак застрелил, чем они помешали тебе?» На что он мне ответил: «Ну да, застрелил. У хорошего хозяина собака должна сидеть дома». Затем он засмеялся и отключился.

Ночью к Андрею приехала опергруппа. Сотрудники полиции забрали тела собак и отстрелянные гильзы на экспертизу. Заявление на подозреваемого уже написано.

- Законодательное Собрание Кировской области, безусловно, осуждает жестокое обращение с животными, - прокомментировали в Заксобрании инцидент. - Необходимо установить все факты произошедшего и получить правовую оценку случившегося.

Напомним, что убийство собак наказуемо. Оно оценивается либо штрафом до 80 тысяч рублей, либо лишением свободы на шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU