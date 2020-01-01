Возбуждено уголовное дело на депутата, расстрелявшего собак в Зуевском районе

1 Янв. 2020 2020-01-01T16:16:43+03:00

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Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата областного Заксобрания шестого созыва Вячеслава Ягдарова. Мужчину подозревают в «Жестоком обращении с животными» и «Умышленном уничтожении чужого имущества».

По версии следствия, 29 декабря, депутат застрелил двух собак из ружья в Зуевском районе. При этом животные, принадлежащие одному из местных жителей, агрессии в отношении подозреваемого они не проявляли.

Напомним, что видео, где владелец животных рассказывает о случившемся, появилось в соцсетях. Мужчина пояснил, что депутат сам во время разговора по телефону признался, что застрелил собак.

ИСТОЧНИК KP.RU